Von Thomas Seiler

Heiligkreuzsteinach. Genau heute vor 60 Jahren betraten Paul und Gisela Wiesinger die Treppenstufen des Heiligkreuzsteinacher Rathauses, um unter der Ägide von Bürgermeister Johann Pfahl im Standesamt den Bund der Ehe einzugehen. Einen Tag später läuteten zusätzlich die Hochzeitsglocken der evangelischen Kirche. Noch immer werfen sich beide gegenseitig die Komplimente nur so zu. Und sie haben viel zu erzählen. "Im Jahr unserer Hochzeit begann der Neubau und ich erhielt die Einbürgerungsurkunde", berichtet Paul Wiesinger. Der Sohn eines Schneidermeisters war nach Ende des Zweiten Weltkriegs 1946 von den Behörden als Ungarndeutscher des Landes verwiesen worden.

Nach der Einbürgerung 1964 zog es ihn mit seiner Familie, der noch zwei Geschwister angehörten, zunächst an den Katzenbuckel, wo er in Weisbach auch zur Schule ging, dann in Ladenburg eine Blechschlosserlehre absolvierte und jene mit einer Kesselschweißerprüfung in Mannheim beendete. Wie es der Zufall so wollte, arbeitete der im ungarischen Agendorf Geborene dann 23 Jahre lang in der Schachfigurenfabrik "Bohemia" und lernte dort auch seine aus einer Bauernfamilie im nahen Vöckelsbach stammende Frau kennen und lieben.

"Bei einem Silvesterball im längst geschlossenen ,Hirsch’ hat es endgültig gefunkt", erklärt die zunächst in Mörlenbach arbeitende Näherin Gisela Wiesinger. Zu "Bohemia" sei sie erst im Anschluss gekommen. Noch später habe sie dann zu Hause Pferdeköpfe geschnitzt und danach im Haushalt bei einer Gebäudereinigung in Heiligkreuzsteinach gewirkt, bis sie nach 45 Jahren in Rente ging. Ihr Mann Paul brachte es sogar auf 49 Berufsjahre.

Das diamantene Hochzeitspaar lüftet dabei das Geheimnis der bis heute harmonierenden Partnerschaft. "Er ist einfach ein ganz toller Mann", kommt sie ins Schwärmen, als sie über den 84-Jährigen spricht. Er selbst hielt sich deshalb immer an frühere Ratschläge, "auf Augenhöhe Probleme im Gespräch" zu lösen und "stets gemeinsam etwas zu erledigen". Die Beiden sind stolze Eltern von Sabine und Günter, die ihren Eltern vier Enkel und sogar mit der sechsjährigen Helen und dem vier Jahre jüngeren Paul schon zwei Urenkel bescherten. Als wichtig erschien es zudem den Jubilaren, sich schnell in den Ort einzufinden. Er verstärkt schon sehr lange mit seinem Flügelhorn den örtlichen Musikverein. Und ihre Mutter lebte einst im Pfarrweg, wie Gisela Wiesinger bei einem frühen Besuch erfuhr.

Geblieben sind bis heute die vielen Verbindungen zur Gemeinde. Deshalb freut sich das Jubelpaar heute auch auf den Besuch von Sieglinde Pfahl als Rathauschefin. Sie wird dabei auch die Glückwünsche des Landesvaters und des Bundespräsidenten überbringen. Dass beim Jubeltag, den die gesamte Familie in der angebauten Großgarage verbringt und deshalb auch viel Gesprächsstoff anliegt, versteht sich von selbst. Beispielsweise Begebenheiten von fast 30 Urlaubsreisen nach Italien und der mögliche altersspezifische Umbau, da die Hausfrau einer Pflege bedarf und er sich immer mehr ärgert, dass "alles langsamer geht". Geblieben ist aber eine rundum harmonierende Beziehung.

Die nicht nur dadurch gewachsene Beliebtheit der von allen Seiten geachteten Persönlichkeiten in der Kommune zeigt sich logischerweise jetzt in dem großen Gratulationsreigen im Weinweg, der heute zu erwarten ist. Hier reiht sich die Rhein-Neckar-Zeitung selbstredend ein und wünscht von Herzen alles Gute.