Heiligkreuzsteinach. (luw) Pünktlich zum Kerwe-Wochenende herrscht endlich wieder freie Fahrt in Heiligkreuzsteinach. Bekanntlich war die Ortsdurchfahrt L535 beziehungsweise Schönauer Straße seit 25. Juli voll gesperrt, was mit einer weiträumigen Umleitung über Wilhelmsfeld und Vorderheubach verbunden war. Nun wurde die Sperrung aufgehoben – nicht nur zur Freude von Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl.

"Der Verkehr kann ganz normal passieren", berichtete die Rathauschefin bereits am Donnerstag gegenüber der RNZ. Eigentlich war der Abschluss der Arbeiten, die sich auch auf Marktplatz und Hüttengasse erstreckten und sowohl dem Glasfaserausbau als auch weiteren Kabeln sowie Wasserversorgungsleitungen galten, bis 6. September vorgesehen.

Doch diesen Termin konnte die ausführende Firma nicht ganz halten – immerhin konnte der Schulbus bereits zu Wochen- und Schuljahresbeginn am vergangenen Montag wie berichtet schon wieder durch die Baustelle fahren.

Zwar waren beim Fototermin der RNZ am Freitagmittag immer noch Bauarbeiter an der Stelle aktiv und es standen noch einige Warnbaken in dem Bereich, aber die Straße war nun wieder für den gesamten Verkehr freigegeben.

"Das war auch unser großes Ziel, dass die Leute auf direktem Weg zur Kerwe kommen", sagte eine zufriedene Pfahl. Sie lobte die Arbeiter für ihren engagierten Einsatz und freute sich über die nun nahezu abgeschlossene Maßnahme.

Auch auf den Busverkehr hatte die Sperrung Auswirkungen. So konnte etwa die Linie 34 über Wilhelmsfeld nicht die Haltestelle "Schule" und "Steinachbrücke" bedienen. Ein RNZ-Leser hatte insbesondere den provisorisch eingerichteten Verlauf der Linie 735 kritisiert und sich allgemein über "große Löcher im Fahrplan" geärgert.