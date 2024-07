Heiligkreuzsteinach. (el) Gemeinderat Karl-Heinz Ehrhard (CDU) fragte in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates an, ob es Pläne gibt, die Ortsstraße in Eiterbach zu sanieren. Die Schäden seien hier mittlerweile immens und die Bürgerschaft frage immer wieder an, ob und wann die Straße saniert werde. Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl erklärte, dass es sich hierbei um eine Kreisstraße – die K 4119 – handle, die Gemeinde hier lediglich Hinweisgeberin sein könne. Man stehe mit dem Rhein-Neckar-Kreis in engem Kontakt, und wisse, dass dort auch schon entsprechende Gelder eingeplant waren.

Allerdings sei es derzeit nicht möglich, die Ortsstraße umfassend zu sanieren, was eigentlich erforderlich wäre. Der Grund: Es gäbe keine geeignete Umleitung, die sowohl die Versorgung der Bevölkerung, die Bedienung der Buslinien und auch den Rettungsweg sicherstellen würde. So müsse man damit rechnen, dass die Ortsstraße nur durch das Straßenbauamt repariert werden könne. Ob man in absehbarer Zeit eine bessere Lösung finden könne, sei ungewiss. Gleichwohl werde sie noch einmal bei den zuständigen Stellen des Kreises nach dem Sachstand fragen, so Pfahl.