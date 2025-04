Heidelberg/Leimen. (luw) Autofahrer auf der Bundesstraße B3 müssen sich an diesem Mittwoch und Donnerstag, 9. und 10. April, auf Staus einstellen. Wie die Stadt Heidelberg mitteilt, wird die Fahrbahndecke an der Boxbergknotenbrücke untersucht.

Um die Qualität und Sicherheit der Fahrbahn zu überprüfen, werden an diesen beiden Tagen Bohrkernproben entnommen. Dafür wird jeweils eine Fahrspur gesperrt: am Mittwoch die in Fahrtrichtung Heidelberg, am Donnerstag die in Fahrtrichtung Leimen. Der Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmer, sich auf mögliche Verzögerungen einzustellen. Die Umleitungen sind ausgeschildert.