Heidelberg. (jsu) Im Zoo Heidelberg können Besucher diese putzigen Vögel aus nächster Nähe betrachten: die Steinkauze. Dieses Jahr zogen in der Rhein-Neckar-Region mindestens zehn Brutpaare des Steinkauz 47 Jungtiere auf. Das Artenschutzprojekt "Gemeinsam für den Steinkauz" von lokalen Naturschutzverbänden und dem Zoo Heidelberg macht sich bemerkbar.

2020 war nur noch ein Steinkauzbrutpaar im Rhein-Neckar-Raum bekannt. Um den Bestand der seltenen Eulenart in der Metropolregion wieder zu stärken, arbeiten der Zoo Heidelberg, mehrere lokale BUND – und Nabu-Gruppen, sowie unterstützende Privateigentümer unter der Projektleitung von Michael Ziara eng zusammen.

Die Zusammenarbeit zahlt sich nun aus. Schon in den vergangenen beiden Jahren gab es mit einem ersten Zuwachs an Brutpaaren neue Hoffnung für die Steinkauzpopulation in der Region. Die Brutsaison 2024 belohnt diesen Einsatz.

Im Auftrag der Vogelwarte Radolfzell konnten beim Kontrollieren von inzwischen 137 Nisthilfen 40 Jungtiere beringt werden. Den sprunghaften Anstieg führe man laut Michael Ziara auf das reiche Nahrungsangebot von Mäusen und Maikäfern zurück.

Projektleiter Michael Ziara entnimmt einen Steinkauz für die Beringung. Foto: Zoo Heidelberg

Besonders der Heidelberger Zoo kann sich freuen. Ein Steinkauzweibchen ließ sich in der Nähe der Nisthilfe nieder, in der es im vergangenen Jahr ausgewildert wurde. Dort zog sie vier Jungtiere auf. "Der große Erfolg in diesem Jahr stimmt uns zuversichtlich für die kommenden Jahre", erklärt Dr. Klaus Wünnemmann, Direktor des Heidelberger Zoos. Die im Zoo geschlüpften Jungvögel werden mit bereits drei Wochen in das Nest von altersgleichen, in der Natur lebenden Steinkäuzen gesetzt.

Vier weitere Steinkauznestlinge aus dem Zoo Heidelberg sind im Mai erfolgreich ausgewildert worden. Die jungen Vögel suchen sich gleich im ersten Jahr ein eigenes Revier im Umkreis von weniger als zehn Kilometern um ihren Geburtsort und können bereits im Folgejahr brüten.