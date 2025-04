Heidelberg. (RNZ) Nach den Prostenaktionen des "Bündnis End Cement" gegen das Unternehmen Heidelberg Materials in den vergangenen Tagen hat das Unternehmen am heutigen Montag, 7. April 2025 einen Offenen Brief an das Bündnis geschickt. Die RNZ dokumentiert diesen im Wortlaut.

Offener Brief an das Bündnis End Cement

Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter von End Cement,

vielen Dank für Ihre erstmalige Einladung zu einem Gespräch vom 3. April 2025. Wir finden es grundsätzlich gut, dass die Klimadebatte in breiten Teilen der Gesellschaft geführt wird und sind immer an einem offenen, fairen und konstruktiven Dialog, wie in Ihrem Schreiben vorgeschlagen, interessiert. Ebenso respektieren wir Kritik, solange sie friedlich und im Einklang mit den geltenden Gesetzen erfolgt.

Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Vandalismus sind jedoch keine Grundlage für konstruktive Gespräche, sondern schlicht Straftatbestände. Vor dem Hintergrund dieser nicht-gesetzeskonformen Protestaktionen von End Cement an unseren Standorten in Heidelberg und Leimen am Freitag, den 28. März, Samstag, den 5. April und Montag, den 7. April sehen wir keine Basis für einen konstruktiven Austausch.

Anlässlich der anstehenden Konzerte des Heidelberger Frühling in unserer Hauptverwaltung rufen wir Sie dazu auf, jegliche störende Aktionen zu unterlassen. Gegenüber dem Heidelberger Frühling, seinen Künstlerinnen und Künstlern, die die Veranstaltung mit viel Herzblut vorbereiten und durchführen, sowie seinem Publikum sind diese Aktionen völlig unangemessen.

Für den Heidelberger Kulturbetrieb muss eine störungsfreie Festivalerfahrung bei allen noch ausstehenden Konzerten möglich sein. Als Sponsor der ersten Stunde sind wir stolz darauf, dass wir seit 29 Jahren mit unserem Engagement ein Festival mit ermöglichen, das vielen Menschen den Zugang zur Musik öffnet und Freude in die Stadt bringt.

Unsere Mitarbeitenden sind stolz darauf, den Wandel in unserer Industrie aktiv voranzutreiben. Wie Sie wissen, haben wir uns für 2030 das ehrgeizigste Dekarbonisierungsziel unserer Industrie gesetzt und wollen bis spätestens 2050 Net-Zero-Emissionen erreichen. Unsere Ziele wurden von der Science Based Targets initiative (SBTi) als im Einklang mit der 1,5 ° C Roadmap für die Zementindustrie validiert. An der Erreichung dieser Ziele lassen wir uns gerne messen.

Mit freundlichen Grüßen

Heidelberg Materials