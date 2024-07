Von Agnieszka Dorn und Christiane Barth

Eppelheim/Spechbach. Über 180 Oldtimer, unzählige Zuschauer am Streckenrand und ganz viel Flair. Die traditionelle Oldtimer-Rallye Heidelberg Historic startete am Donnerstag – und führte am Freitag auch durch die Region. Erstmals tuckerten die alten Karossen durch Eppelheim, ehe sie sich auf den legendären Rundkurs in