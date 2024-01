Von Edda Nieber

Heddesheim. Es war noch früh am Silvestermorgen, als sich gut 950 Menschen an der Nordbadenhalle einfanden, um dort gemeinsam die letzten Meter des Jahres zu laufen. Der 32. Silvesterlauf war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg und ein großes Event für Laufsportler aus der ganzen Region. "Was gibt es Besseres, als am letzten Tag des Jahres noch seine eigenen Ziele zu erreichen?", ermutigte Bürgermeister Achim Weitz die Läuferinnen und Läufer. Bei gut 600 Sportlern war dieses Ziel die 7,7 Kilometer lange Strecke, die Heddesheimer Meile.

Man merkte die Spannung, die in der Luft lag, als sich die vielen Teilnehmer langsam in Richtung Startlinie begaben. Als sich alle vor dem großen Starttor aufgestellt hatten, waren sie fast selbst eine Heddesheimer Meile, so lang war die Reihe der Läufer. Während Schirmherr Weitz einige Worte an sie richtete, machten sie ein paar letzte Dehn- und Aufwärmübungen oder hüpften auf und ab, um warm zu werden und zu bleiben. Dann endlich zählte Mitorganisator und Vorstand des Odenwald-Bike-Marathon-Vereins Markus Kunkel gemeinsam mit den vielen Zuschauern von zehn runter.

Bunte Sportschuhe flogen über den Asphalt, Köpfe wippten im Takt der Schritte. Der Strom der Läufer schien kein Ende zu nehmen, und als die letzten gerade richtig Fahrt aufgenommen hatten, bogen die ersten schon um die Kurve und starteten ihre erste von zwei Runden um den Badesee. Das Fahrrad, das vorneweg fuhr, musste ganz schön Gas geben, und schon bald zeichnete sich eine Gruppe mit den schnellsten Läufern ab, die ordentlich Abstand zu den nächsten schafften. Kaum dass alle ihre Runden um den See begonnen hatten, erreichten die ersten bereits das Ziel.

Gerade einmal 24 Minuten und 42 Sekunden brauchte Philipp Weng von der TSG 78 Heidelberg, der sich damit den ersten Platz sicherte. Die nächsten ließen nicht lange auf sich warten, und schon bald ging es Schlag auf Schlag. Auf der Zielgeraden gaben die Läufer noch einmal alles. Als 15. insgesamt und als erste Frau kam Alicia Koßmann (SG Leutershausen) an, die mit 27,24 Minuten ebenfalls eine Spitzenzeit und einen neuen Streckenrekord verzeichnen konnte. Dass die Hirschbergerin eine begnadete Läuferin und keine Unbekannte in ihrer Disziplin ist, zeigt sich unter anderem dadurch, dass sie an der Tabellenspitze des Bergstraßen-Cups stand und sich nun durch den Silvesterlauf den dortigen Sieg holen konnte. Ein sehr erfolgreicher Jahresabschluss also.

Auch für die anderen Läufer war es ein guter Tag. Die "Minimeile", eine 4,4 Kilometer lange Strecke, war ebenfalls gut belaufen, hier konnten auch Walker und Nordic-Walker mitmachen. "Dabei sein ist alles", strahlte einer der Sportler, und da konnten ihm die anderen nur zustimmen. "Die Stimmung war super, die Abläufe haben geklappt", lautete Kunkels Fazit. Nur das Wetter hätte besser sein können. Der leichte Nieselregen, der mit dem Beginn der Heddesheimer Meile aufkam, konnte die gute Laune zwar kaum beeinflussen, machte das Warten und Anfeuern aber deutlich ungemütlicher. Kunkels Dank galt all den fleißig helfenden Händen, dem Bauhof und der IGSH, denn: "Kein Event ohne viele Helfer." Ganz besonders freute er sich darüber, wie viele Teilnehmer sich angemeldet hatten. Von den rund 1000 Anmeldungen waren viele kurzfristig, teilweise sogar am gleichen Tag gekommen.

So auch die von Johannes Riehl, der sich nach mehreren Jahren Pause wieder dazu entschlossen hatte, teilzunehmen. "Wenn ich fit bin, mach ich mit", so der Laufsportler, für den sich der Lauf ebenfalls gelohnt hat. Er war zwei Minuten besser als beim letzten Mal. Erstmals sollte neben den besten Frauen und Männern und den schnellsten Heddesheimern auch die größte Gruppe gekürt werden, erzählte der Organisator. Die Auswertungen laufen allerdings noch.

Neben den vielen erfahrenen Läufern gehörte die Strecke am Silvestermorgen auch dem Nachwuchs. Nicht ganz so schnell, aber nicht weniger motiviert gaben rund 100 Kinder im Alter zwischen zwei und 18 Jahren beim Bambini- und Schülerlauf alles und ordentlich Gas. Trotz der durchaus anstrengenden 600 Meter beziehungsweise 1,4 Kilometer langen Strecke strahlten die Nachwuchstalente über beide Ohren, als ihnen laut zugejubelt wurde.