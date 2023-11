Von Günther Grosch

Heddesheim. Die von Bauhofchef Wolfgang Unverricht im Odenwald ausgesuchte Nordmanntanne ist fast doppelt so hoch wie der Baum vor dem Weißen Haus in Washington. Und auch sonst hat der Heddesheimer Weihnachtsmarkt am ersten Adventwochenende vom 1. bis 3. Dezember auf dem Dorfplatz noch einiges mehr zu bieten.

Dazu tragen die 50 Aussteller bei, die Leckeres wie "Dampfnudeln mit Kartoffelsuppe" oder "Zuckerwatte" mitbringen. Adventliches Kunsthandwerk fehlt auch nicht, Adventsbalken oder Yogasocken zum Beispiel. Zum Weihnachtsmarkt gehört zudem der "Almhof mit Musik" von Heike Feldkamp im ehemaligen "Stall" der alten Dorfplatzscheune.

Sabine Köhler, Achim Weitz und Wolfgang Unverricht (v.l.) bei der Programmvorstellung. Foto: Kreutzer

Zehn Standbetreiber sind erstmals dabei. Sie sorgen für zusätzliche Abwechslung im bisher schon breit gestreuten Angebot. Für Bewährtes stehen etwa die französischen Freunde aus dem Partnerkanton Nogent-le-Roi. Sie wollen schon jetzt Vorfreude machen auf das dreitägige Dorfplatzfest vom 19. bis 21. Juli. Dann wird in diesem Rahmen nämlich auch das goldene Jubiläum der Jumelage gefeiert.

Die ersten Holzhütten werden für den Weihnachtsmarkt schon aufgebaut, dessen Angebot Bürgermeister Achim Weitz, Bauhofchef Unverricht und Verwaltungsmitarbeiterin Sabine Köhler Anfang dieser Woche vorstellten. "Wir setzen auf das Bewährte", so das Trio selbstbewusst.

Wo andernorts eher Glühwein und Bratwurst im Mittelpunkt stehen, setzt Heddesheim schon lange auf ein breiteres Spektrum an Kunsthandwerklichem. Und auch am Ort des Geschehens und an der Dauer des adventlichen Budenzaubers wird sich so schnell nichts ändern. Ausgedehnt wird er also nicht, weder zeitlich noch räumlich.

Denn allein schon vom Platzangebot her, "mitten im Herz Heddesheims", stoße man an Grenzen, so Weitz und Unverricht. Mehr als das halbe Hundert an Standbetreibern sei nicht drin. "Obwohl über ein Dutzend weiterer Aussteller ihr Interesse an einer Teilnahme bekundet hatten", so der Bürgermeister. Die zeitliche Begrenzung auf ein Wochenende begründete Unverricht auch damit, dass der Aufwand für den Bauhof ansonsten ungleich größer wäre.

Daher: "Lieber ein intensives Wochenende als eines, das oberflächlich und halbherzig daherkommt". Und dafür bedürfe es nicht mal der weißen Pracht. Im Gegenteil, so Unverricht. Schnee würde für seine Bauhof-Mitarbeiter nur einen zusätzlichen Aufwand bedeuten. Diese sind im Übrigen gerade dabei, den Dorfkern mit 72 leuchtenden Weihnachtssternen und Lichtteppichen zu schmücken.

Keinen Weihnachtsbaum wie bisher wird es aber im Ortsteil Muckensturm geben. Stattdessen werden auch hier erstmals und auch in Zukunft Sterne an den Laternenmasten der Ortsstraße für eine vorweihnachtliche Atmosphäre sorgen.

Neu sind darüber hinaus dickwandig-gläserne Glühweinbecher, die vorläufig allerdings nur als "stille Reserve" dienen. Weil sich der Vorrat an den bisher ausgegebenen braunen Steingut-Tassen dem Ende zuneigt und auch kein entsprechender Ersatz mehr produziert wird, hat Unverricht vorsichtshalber schon einmal rund 1000 Exemplare des neuen Milchglasmodells geordert.

Der neue Becher habe den Vorteil, dass er mit seinem Motiv nicht an den Winter gebunden ist und somit auch bei anderer Gelegenheit verwendet werden könne, so der Bauhofchef. Ob sie allerdings schon diesmal und mit zwei Euro Pfand ausgegeben werden, hängt maßgeblich von der Zahl der Besucher und dem Glühweinumsatz ab.

Am Freitag, 1. Dezember, öffnet der Weihnachtsmarkt seine Pforten erstmals um 17 Uhr. Das Bühnenprogramm startet um 18 Uhr mit dem Evangelischen Posaunenchor. Ab 19 Uhr sorgen die Musiker Christopher Wüst und Andrés Bertomeu für vorweihnachtliche Stimmung. Samstags beginnt der Markt bereits um 14 Uhr.

Jeweils um 15 Uhr und um 16 Uhr verteilt der Nikolaus von der Bühne herab kleine Überraschungsgeschenke. Dazwischen sorgt Musikus Harold Frank für eine musikalische Unterbrechung. Anschließend geht es mit der Kapelle AM aus Leutershausen ab 17.15 Uhr und dem Duo Jeanette Friedrich/Dieter Scheithe von 18.30 bis 21 Uhr weiter.

Auch am Sonntag öffnet der Markt seine Pforten bereits um 14 Uhr. Um 15.30 Uhr und um 16.30 Uhr greift noch einmal der Nikolaus in seinen Gabensack. Dazwischen stellt um 16 Uhr der Heddesheimer Kinder- und Jugendchor sein stimmliches Können unter Beweis. Die Jagdhornbläser Schriesheim und die Kurpfälzer Alphornbläser spielen von 17 bis 18 Uhr. Letzter Programmpunkt ist der Gospelchor Rainbow. Einen besonderen Spaß bereiten die Jugendvertreter Heddesheims vor: Sie laden zwischen 16.30 und 18.15 Uhr zu einer vorweihnachtlichen Spieleolympiade vor dem Rathaus ein.