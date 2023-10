Von Christina Schäfer

Heddesheim. Als "eng und oll" bezeichnet Christian Pörsch, Leiter des Amts für Städte- und Hochbau der Gemeinde Heddesheim, den bisherigen Abschiedsraum auf dem Friedhof. Die Angehörigen, so sagt er, mussten teilweise auf dem Flur stehen. "Das ist keine angemessene Situation", so Pörsch. Auch Bürgermeister Achim Weitz sagt: "Das war nicht gut und nicht schön." Das sahen die Bestatter nicht anders und machten die Gemeinde auf das Problem aufmerksam.

Nun werden nach einem Beschluss des Gemeinderats im Frühjahr dieses Jahres bereits Nägel mit Köpfen gemacht: In Verbindung zum Bestandsgebäude wird neben der Trauerhalle ein Anbau hochgezogen, der künftig einen 64 Quadratmeter großen, quadratischen Raum beherbergt. Das wird der neue Abschiedsraum sein. Mit einer Öffnung für ein buntes Fenster an der Stirnseite, zwei geschlossenen Seitenwänden und einer zweiten, größeren Öffnung zum begrünten Innenhof bietet er Abgeschiedenheit und Privatsphäre. Als "sehr intim" empfindet ihn der planende Architekt Andreas Bohnert. Zu betreten sein wird er voraussichtlich über eine Schiebetür.

Den Anbau, hier im Modell zwischen den Bestandsgebäuden zu sehen, hatte der Gemeinderat auf den Weg gebracht, weil der Platz im bisherigen Abschiedsraum für die Angehörigen oft nicht ausreichte. Repro: Kreutzer

Als Ausstattung sind lediglich Sitzgelegenheiten für die Angehörigen geplant. Dem Raum angeschlossen sind seitliche Abstellbereiche, die auch der Vorbereitung der Abschiedssituation dienen. Die Planungen, so teilte die Heddesheimer Verwaltung mit, sei mit den örtlichen Bestattern abgesprochen und werde von deren Seite ausdrücklich begrüßt und als sinnvoll erachtet. Mit den Arbeiten hat das Bauunternehmen Bernd Anfang August begonnen. "Der Bau ist schon sehr weit", sagte Pörsch beim Vor-Ort-Termin vergangene Woche.

In der Tat stehen bereits die Wände. In Kürze, so heißt es, soll die Decke eingezogen werden. Dann sollen auch bereits die Arbeiten an der Elektrik beginnen. Der Raum wird mit einer Klimaanlage ausgestattet, das Dach erhält eine PV-Anlage, die eine Eigenversorgung ermöglichen soll. Im Zuge der Baumaßnahme ist auch die Einbeziehung der Trauerhalle geplant. Hier sollen die Nachtspeicheröfen ersetzt werden. Eine wesentliche Herausforderung der Baumaßnahme ist die Umsetzung im laufenden Betrieb. Wenn Beisetzungen sind, müssen die Arbeiten ruhen. "Aber das war Gegenstand der Ausschreibung und es klappt gut", sagt Pörsch.

Außen in den Neubau integriert, aber nicht über den Abschiedsraum zu erreichen, sind zwei barrierefreie WC-Anlage, eine davon behindertengerecht, in die Planung aufgenommen worden. Sie sollen vor allem den Friedhofsbesuchern zur Verfügung stehen. Die derzeit genutzten Einrichtungen, die sich wie der bisherige Abschiedsraum im Nebengebäude der Trauerhalle befinden, sollen abgetrennt werden und zukünftig nur noch durch die Mitarbeitenden der Gemeinde genutzt werden. Insgesamt soll der Eingangsbereich für Friedhofsbesucher nicht mehr zugänglich sein. Das ist er aufgrund der Baustelle und der damit zusammenhängenden Errichtung eines Bauzauns schon jetzt nicht mehr.

Die Gemeinde erhofft sich, Trauernden durch die neuen Räumlichkeiten eine angemessene Abschiedssituation zu bieten. Doch nicht nur das. Man will auch das Angebot erweitern. So seien in dem neuen Abschiedsraum auch Trauerfeiern mit circa 50 Personen möglich, was bisher aufgrund der beengten Verhältnisse gänzlich ausgeschlossen war. "Da musste man in die Trauerhalle gehen", sagte Weitz. Oder die Feier beim Bestatter durchführen. Alles in allem ist die Baumaßnahme mit 500.000 Euro veranschlagt. Dauern soll sie noch bis zum Frühjahr 2023. Bis April oder Mai soll sie – einschließlich aller Grünarbeiten im Innenhof – abgeschlossen haben.