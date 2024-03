Region Heidelberg. (ugc) Bereit fürs Wochenende? Am Samstag und Sonntag, 16. und 17. März, ist von Comedy über Konzert bis Kommunalpolitik und Sport viel geboten. Auch in die Natur – zum Saubermachen oder zum Genießen – geht es unter frühlingshaften Vorzeichen.

Bammental

> "Liebe und Krieg": Das Thema des Stückes ist alt und doch immerzu modern geblieben. Die Aufführung von "Lysistrata", eine Komödie von Aristophanes, präsentiert der Theaterverein Goukelkappe am Samstag um 20 Uhr und Sonntag um 18 Uhr in der TV-Halle.

Dossenheim

> Zum Neubürgerempfang mit Bürgermeister David Faulhaber lädt die Gemeinde am Sonntag, 14 bis 16 Uhr, im Heimatmuseum ein. Die kommunalen Angebote wie die Bücherei, die VHS, Seniorenbegegnungsstätte oder das Jugendbüro können die Bürger dabei an Infoständen kennenlernen. Auch Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung sind vor Ort und bieten Infos an. Beim Sektempfang steht auch Bürgermeister David Faulhaber für ein Gespräch zur Verfügung.

> "Endlich Minimalist" heißt es beim Kabarett mit Olaf Bossi am Samstag, 20 Uhr, in der Museumsscheuer. Dabei fragt sich der Kabarettist: "Aber wohin mit meinen Sachen?"

> "Mit Herz und Mund" heißt es am Sonntag um 10 Uhr beim Liedgottesdienst mit Prälatin Heide Reinhard in der Evangelischen Kirche. Das Motto: "Morgenlicht leuchtet." Begleitet wird der Gottesdienst vom evangelischen Posaunenchor und von Jan-Luca Lentz an der Orgel.

> Die St. Patrick’s Day Party mit "Blogg Standard", "The Napper Tandees" und den "Heidelberg Irish Setdancers" findet am Samstag um 19 Uhr im Haus der Musik statt. Einlass 18 Uhr. Ein Fest mit viel irischer Live Musik, traditionellem Tanz und irischem Bier.

> Frühstücksgespräche für Alleinlebende und Interessierte finden am Samstag um 10 Uhr im Martin-Luther-Haus statt. Thema dabei: "Hexen" mit Historikerin Christel Deeg-Schmitt.

> Das Heimatmuseum hat am Sonntag von 14 bis 17 Uhr in der Museumsscheuer, Rathausstraße 47, geöffnet.

> Zur "Dritten Grüne Wanderung" von den Reben in den Wald im Gebiet Mantelbachtal und Schauenburg lädt der Ortsverband der Grünen am Sonntag von 11 bis 14 Uhr. Treffpunkt am Rathausplatz.

> Zum Wohnzimmerkonzert am Vorabend des St. Patricks Day mit "The Heidelberg Irish Setdancers" lädt der Verein zur Pflege der Live-Musik im Haus der Musik, Hinter den Sportplätzen, und am Samstag, 19 Uhr. Einlass 18 Uhr.

Eppelheim

> Ein Kunsthandwerkermarkt im Frühling mit 32 Ausstellenden findet am Samstag und Sonntag, jeweils von 11 bis 18 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle statt. Geschenke fürs Osterfest, Lieblingsstücke für die Dekoration und schönes Kunsthandwerk sind dabei zu finden. Ab 14.30 Uhr ist im Foyer jeweils eine Bastel-Mitmachstation für Kinder eingerichtet.

> Einen Infostand zur Kommunalwahl mit den Gemeinderatskandidaten und dem Bundestagsabgeordneten sowie Staatssekretär Jens Brandenburg bietet die FDP Eppelheim am Samstag, 10.30 Uhr, in Hauptstraße 73 vor Juwelier Bowe.

> Ein Osterspecial des Eppelheimer Buchladens mit Buchempfehlungen für Erwachsene und Kinder findet am Samstag, 15 Uhr, in der Gärtnerei Pfisterer, Hebelstraße 11, statt.

Leimen

> Zum Musikalischen Kabarett "Berlin und sein Milljöh" mit Simone Wehrmeyer und Martina Grund lädt der Kulturkreis Leinen am Samstag, 19 Uhr, im Rosensaal des Bürgerhauses, Nußlocher Straße 14, ein – ein musikalischer Spaziergang durch das glamouröse und lasterhafte Berlin, die pulsierende Metropole der 20er und 30er Jahre.

> Zur Stadionreinigung ruft die Leichtathletikabteilung des TV Germania am Samstag um 10 Uhr im Waldstadion St. Ilgen auf.

> Eine Wanderung durch Leimener Wald und Feld mit Jägerin Anita Kühner unternimmt die Lokale Agenda Leimen am Samstag, 11.15 Uhr. Treffpunkt ist am Parkplatz Parkplatz Hirschgrund.

> Ein Schlachtfest findet am Samstag beim VfB Leimen im Clubhaus, Tinqueux-Allee 1, statt. Los geht’s um 12 Uhr.

> Claudia Felden, Oberbürgermeisterkandidatin, lädt zum Bürgerdialog am Samstag, 19 Uhr, im Tennisrestaurant "Sofia". Sie wird über die Zukunft der Stadt reden, welche Ideen sie künftig einbringen möchte und mit welchen Maßnahmen sie aktuelle Probleme lösen möchte.

Mauer

> Zum Frühjahrsputz ruft die Gemeinde am Samstag um 10 Uhr auf. Treffpunkt ist: Alter Hof; Norbert-Preiß-Schule. Ausgerüstet mit Greifzangen und Müllsäcken werden mehrere Teams an verschiedenen Orten der Gemeinde Müll einsammeln.

> "Crash, Boom, Bang": "Starbugs Comedy" sorgt am Sonntag um 19 Uhr in der Sport- und Kulturhalle für Komik. Von New York bis Tokio haben sich die drei Comedians mit einer einzigartigen Mischung aus Tanz, Akrobatik und Comedy in die Herzen des Publikums gespielt. Sie erzählen keine Witze, dennoch lacht das Publikum immerfort. Drei Männer, verblüffende Effekte und Requisiten genügen, um das Publikum in einem begeisternden, minutiös getakteten Spektakel mitzureißen.

Meckesheim

> Das Schulmuseum "Alte Schulstube" in der Friedrichstraße 10 hat am Sonntag von 14 bis 17 Uhr anlässlich des Sommertagsumzugs geöffnet.

Neckargemünd

> Ein Reparaturcafé unter dem Motto "Hosch was zu repariere" findet am Samstag, 10 Uhr, im Bürgerkeller Waldhilsbach, Schulstraße 8, statt.

> Ein Winterschnittkurs auch für Nicht-Mitglieder findet am Samstag um 15 Uhr beim Obst- und Gartenbauverein Dilsberg statt. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz am Friedhof Dilsbergerhof.

> Einen Schnittkurs für Frauen bietet der Obst- und Gartenbauverein Waldhilsbach am Samstag, 10 Uhr, im Lehr- und Schaugarten des Obst- und Gartenbauvereins am Marktweg an.

> Ein Kunsthandwerkermarkt findet am Sonntag 11 bis 17 Uhr in der Kirchberghalle Mückenloch auf Einladung des evangelischen Kirchenchors statt. Auch ein Basteltisch für Kinder steht zur Verfügung. Hobbykünstler und Fachleute aller Facetten zeigen ihre Produkte.

> Ein Erzählcafé zur Sonderausstellung "Straße, Schiene, Fluss" als gemeinsame Aktion des Kulturvereins Neckargemünd und des Museums findet am Sonntag um 11 Uhr im Museum im Alten Rathaus, Hauptstraße 25, statt. Fotos aus privaten und städtischen Beständen illustrieren Zeitzeugenberichte.

> Das Patrozinium feiert die katholische Kirchengemeinde am Samstag in der St. Josef-Kirche, Am Forlenwald 16. Der Gottesdienst beginnt um 18 Uhr.

Nußloch

> Der ADAC "Kart Rookies Cup Süd" ist startklar für die Saison: Ein Einführungslehrgang auf der Kartbahn des MSC Nußloch, um allen Neueinsteigern und Interessierten einen optimalen Start zu bieten, findet am Samstag von 10 bis 16 Uhr auf dem MSC-Gelände statt. Dabei gibt es umfassende Informationen zur Serie, eine Einweisung in die Regeln und Flaggenkunde durch den Serien-Rennleiter sowie ausreichend Gelegenheit zu Testfahrten. Dabei können eigene Karts oder Leihkarts des MSC Nußloch zum Einsatz kommen.

> Zum Hallenturnier lädt der Reit-, Fahr- und Pferdezuchtverein vom heutigen Freitag bis Sonntag in der Reithalle. Es finden Dressurprüfungen bis Klasse M statt. Auch Jungpferdeprüfungen werden ausgetragen.

Sandhausen

> Die VHS-Rundwanderung durch den Wald am Samstag an 14 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Heimat- und Verkehrsverein und dem Weinkontor Falter ist ausgebucht.

> Die Kinderveranstaltung Liederkiste mit Jürgen Denkewitz am Samstag um 11 Uhr in der Gemeindebücherei wurde abgesagt.

> "Kwela, kwela!", ein Musical von Kindern für Kinder, Samstag 17 Uhr und Sonntag, 15 Uhr, findet in der Festhalle, Kleegartenstraße 3, statt. Es wirken mit der Kinderchor "Ohrwürmer" und der Jugendchor "catchy tunes".

> Eine Schadstoffsammlung der AVR findet am Samstag von 8 bis 12 Uhr auf dem Festplatz hinterm Rathaus, Kleegartenstraße. statt.

Schönau

> Ein Kunst- und Handwerkermarkt findet am Samstag von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr in der Stadthalle statt. Eine Vielfalt handgefertigter und einzigartiger Werke aus verschiedenen Materialien wird angeboten: von Geschenken über Dekoartikel bis hin zu Schmuck und Kunsthandwerk.

Spechbach

> Zum Haxenessen lädt der Tennisclub am Samstag um 11 Uhr im TC-Clubhaus im Wintersbrunnenhof 3. Als Beilage gibt es gutes Brot und Kraut.

Wiesenbach

> Ein Frühlingskonzert veranstaltet der Musikvereins am Samstag um 19.30 Uhr in der Biddersbachhalle.Einlass ist ab 18.30 Uhr.

> Die erste Jäte- und Pflegerunde auf den "Natur nah dran"-Flächen an der Biddersbachhalle, auf dem Wasserspielplatz, an der Panoramaschule sowie auf dem Kreisel findet am Samstag von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr statt.

> Der Schnittkurs an Wiesenbacher Streuobstbäumen am Samstag 14 Uhr ist leider ausgebucht.

Wilhelmsfeld

> Zur Waldputzaktion lädt die Bürgergemeinschaft Wilhelmsfeld am Samstag um 9 Uhr. Treffpunkt vor der Odenwaldhalle. Im Anschluss gibt es Eintopf und heiße Wurst in der Hilsbachhalle.