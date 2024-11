Hambrücken. (aham) Das Rezept für ein glückliches Leben? Bei Hans-Joachim Of lautet das: "Zwei Konzerte in der Woche und einmal Fußball", sagt er lachend. Dazu zum Ausgleich Gartenarbeit und seine Frau Anita, die ihn all das machen lässt. Und so sagt der Hambrücker zu seinem 75. Geburtstag am heutigen Samstag augenzwinkernd: "So kann das die nächsten 75 Jahre weitergehen."

Für die