Region Heidelberg. (lesa) Kaum hat die Woche begonnen, stehen zwei besondere Tage an. Am Dienstag, 31. Oktober, klingt der Monat mit dem Reformationstag aus, an dem zudem das Halloween-Fest gefeiert wird. Am Mittwoch, 1. November, beginnt der neue Monat derweil mit dem Allerheiligen-Fest – in Baden-Württemberg ein Feiertag. Was an diesen beiden Tagen in der Region rund um Heidelberg ansteht, hat die RNZ so weit bekannt zusammengefasst.

Eppelheim

> "Ein feste Burg ist unser Gott" ist der Titel einer musikalischen Abendandacht, die anlässlich des Reformationstags am Dienstag in der Pauluskirche gefeiert wird. Um 19 Uhr werden "klassische reformatorische Lieder" gesungen und Texte von Martin Luther gelesen. Musikalisch begleitet wird die Andacht vom Kirchen- sowie dem Posaunenchor und Kantor Peter Rudolf an der Orgel.

Lobbach

> Das Projekt Geistliches Zentrum Lobenfeld wird am Dienstag im Rahmen einer offiziellen Abschlussfeier beendet. Diese findet ab 17.30 Uhr in der Klosterkirche statt. Den Auftakt der Zeremonie macht ein Gottesdienst, in dem auch die langjährige Pfarrerin des Geistlichen Zentrums, Michaela Deichl, verabschiedet wird. Die musikalische Gestaltung übernehmen Organist Jan Brauch und der Posaunenchor Lobenfeld. Anschließend findet ein Empfang statt.

> "Häuser im Kloster" sind Protagonisten einer Führung, die am Mittwoch im Kloster Lobenfeld angeboten wird. Um 15.30 Uhr geht es am Klostertor los. Dann werden das Gasthaus "Kloster zum Griechen", zwei Wohnhäuser und das Torhaus besichtigt. Bei Regen beginnt die Führung direkt im Gasthaus.

Meckesheim

> Eine "Hau den Kürbis"-Party als Alternative zu Halloween feiert der CVJM am Dienstag mit allen Kindern ab der ersten Klasse. Von 18 bis 21 Uhr steigt die Sause im CVJM-Zentrum, Bahnhofstraße 38. Angekündigt sind "Spiel, Spaß, Action, Workshops, Musik und die Geschichte von Martin Luther und dem Kürbis". Anmeldungen werden per E-Mail an nora.kleber@cvjm-heidelberg.de entgegengenommen. Verkleidungen sind nicht notwendig. Der Unkostenbeitrag beträgt zwei Euro.

Neckargemünd

> Halloween wird am Dienstag ab 17 Uhr in der Kerwescheuer in Kleingemünd, Bergstraße 33, gefeiert. Ab 17 Uhr heißt es "Süßes oder saures" für die "kleinen Geister". Ab 21 Uhr steigt eine Halloween-Party für die Großen, während die Kleingemünder Kerweburschen für das leibliche Wohl sorgen.

> Der zentrale Festgottesdienst der katholischen Kirchengemeinde Neckar-Elsenz findet am Mittwoch in Dilsberg statt. In der dortigen Kirche beginnt die Messe um 11 Uhr. Im Anschluss findet eine Gräbersegnung statt.

Neckarsteinach

> "Wort und Musik" lautet der Titel eines Konzerts, das am Dienstag in der evangelischen Kirche stattfindet. Los geht es um 19 Uhr.

> Der Allerheiligenmarkt findet am Mittwoch in der Vierburgenstadt statt. Ab 10 Uhr präsentieren Anbieter an Marktständen in der Kirchenstraße ihre Waren – darunter Kulinarisches wie geräucherter Fisch, Marmeladen und Brotaufstriche und Käse aus dem Kräutergarten. Für’s leibliche Wohl sorgen außerdem die Musikfreunde im "Schadenfroh-Hof" und vor der Musenklause, der Sängerbund im "Schönauer Hof" und die Pfadfinder vorm katholischen Pfarrhaus. Außerdem haben alle örtlichen Geschäfte in der Innenstadt geöffnet, ebenso wie die Gastronomie. Im Bürgerhaus "Zum Schwanen" ist außerdem die Ausstellung "Kunst und Handwerk" des Heimat- und Kulturvereins bis 18 Uhr zu sehen. Im Zuge des Allerheiligenmarkts wird die Kirchenstraße ab dem Rathaus und bis zur Einmündung in die Bliggergasse gesperrt – ab Dienstag, 31. Oktober, 7 Uhr, und bis Donnerstag, 2. November, 16 Uhr. der Parkplatz hinterm Bürgerhaus steht außerdem am Veranstaltungstag ausschließlich den Ausstellern zum Parken zur Verfügung.

Nußloch

> "Süße oder saure?", fragen die Materialseilbahn-Freunde am Dienstag auf dem Lindenplatz. Und zwar süße oder saure Weinschorle. Von 16 bis 22 Uhr werden an der "Schorlestation" auf Spendenbasis "durstige Eltern" mit Weinschorle zum Mitnehmen versorgt. Für Kinder gibt es überdies eine "süße Überraschung".

Sandhausen

> Zur "Nacht im Museum" lädt der Verkehrs- und Heimatverein am Dienstag von 18.30 bis 21 Uhr. Anlässlich des Halloween-Fests ist ein besonderer Spuk angekündigt. Für Kinder und Erwachsene gilt es, ein Museums-Rätsel zu lösen, um "einen süßen Schatz im Sandhäuser Höllenkeller" zu ergattern.

> Zum "Halloween-After-Walk" lädt die Kegelbahn und Gaststätte "Halle Neun" am Dienstag. Dort erwarten die Besucher ab 19.30 Uhr "blutige Jelly-Shots, Musik, Kegeln und eine leckere Saisonkarte".

Schönau

> Eine "Horror-Karaoke Night Party" wird am Montag und Dienstag in "Tetis Parkstüble" in der Hauptstraße 5 gefeiert. Los geht es jeweils ab 20 Uhr.

