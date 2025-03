Von Anja Hammer

Baiertal. "Da stimmt was nicht." Dieser Satz zieht sich durch Susanne Engels Leben. Schon als Kind sei sie immer kränklich gewesen, erinnert sich die Baiertalerin. Doch dabei habe sich noch niemand etwas gedacht. Heute ist sie 37 und leidet an rund 20 Krankheiten. Vor wenigen Monaten stellte sich heraus, dass all das auf eine Stoffwechselstörung zurückgeht.