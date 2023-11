Von Micha Hörnle

Schriesheim. Der Container-Kindergarten "Wolkenschloss" (bisher in der Conradstraße) soll dorthin kommen, wo in der Mannheimer Straße momentan noch der marode Kindergarten "Kunterbunt" steht. Am Mittwochabend fasste der Gemeinderat mehrheitlich diesen Grundsatzbeschluss zum Standort. Die Grüne Liste konnte sich nicht mit ihrem Vorschlag durchsetzen, dass