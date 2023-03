Hirschberg-Großsachsen. (wabra) Die "Berliner Schnauze" dringt ab und zu immer noch durch, obwohl Dieter Korsch seit 1965 in Großsachsen wohnt. Der Grafikdesigner und Künstler, der am heutigen Donnerstag 90 Jahre alt wird, widmet sich seit Jahrzehnten der Kunst und engagiert sich nach wie vor für die Vereine. Korsch wurde am 23. Februar 1933 in Berlin-Charlottenburg geboren.

Nach