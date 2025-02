Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Großsachsen. "Frau Piekenbrock, wo setzt Du Dich denn hin?", fragt am Dienstagnachmittag eines der Kinder die Chorleiterin. Noch sitzen alle auf den Stühlen für die Großen, doch bald schon gibt es Hocker für die Kindergarten- und Schulkinder, die einmal wöchentlich in zwei Gruppen im katholischen Gemeindehaus Christkönig in Großsachsen bei