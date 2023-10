Neckargemünd steckt sich höhere Klima-Ziele

Von Christiane Barth

Neckargemünd. "Wir wollen es ein bisschen größer machen", sagte Bürgermeister Frank Volk in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Ihre Klimaschutzziele will die Stadt "noch ambitionierter" umsetzen. Die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes aus dem Jahr 2013 hatte der Gemeinderat in seiner November-Sitzung 2022 mit dem Klimaleitbild bereits beschlossen.