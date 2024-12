Von Heike Warlich

Hirschberg-Leutershausen. So hat man den Skulpturengarten an der Alten Villa bisher noch nicht gesehen. "Die Location hat Potenzial", stellte eine Besucherin dann auch anerkennend fest, die mit Mann und Tochter am Sonntag extra aus Großsachsen nach Leutershausen zum ersten Glühweinfest gekommen war.

Auch das Ehepaar Schwarz aus der unmittelbaren Nachbarschaft war angetan von dem, was sich der Bund der Selbstständigen (BDS) da hat einfallen lassen. "Es ist ganz entzückend beleuchtet", sagten sie.

Glühwein, gebrannte Mandeln oder auch Waffeln wurden angeboten. Foto: Kreutzer

Auch dass die Fassade der Alten Villa wie mit Schnee- und Eiskristallen übersät glitzerte, sei ihnen und ihren Bekannten sofort angenehm ins Auge gefallen. Wie viele andere hatten sie es sich an einem der rundum aufgestellten Holzstehtische gemütlich gemacht, um bei Glühwein oder alkoholfreiem Punsch in aller Ruhe zu betrachten, was es zu sehen gab.

Neben vielen Lichterketten waren dies auch große, bunte Figuren in Form von Schneemann, Nikolaus, Lebkuchenmännchen und Krippe. Farbige Bodenscheinwerfer setzten zusätzliche Lichtakzente. BDS-Mitglied Martin Mosetter hatte in den sozialen Medien ein KI-Video der russischen KI-Künstlerin "AK+MI" entdeckt. "Gemafrei und kostenlos nutzbar", erklärte er, während er das 50-minütige Werk an die Wand projizierte. Durchaus ungewohnte, moderne Klänge und Bilder für die Vorweihnachtszeit. "Doch es war etwas abseits von ‚Last Christmas’ gewünscht", berichtete er.

Auch das kam an, worüber sich ebenso die Zweite BDS-Vorsitzende Sabine Strifler freute. Gemeinsam mit Schriftführer und Ehemann Andreas hatte sie ihr Equipment von "Love Cooking Eventcatering" zum Einsatz gebracht, um den Heißgetränkeausschank sicherzustellen, sowie gebrannte Mandeln, Cookies und Waffeln in Herzform auf Spendenbasis anzubieten.

"Das Geld verwenden wir für unsere BDS-Aktionen", sagte Sabine Strifler. Auch beim Auftakt des Glockenspiels am ersten Advent war sie im Einsatz gewesen. Am vergangenen Sonntag hatte sie diesbezüglich zwar "frei", packte jedoch beim Glühweinfest im Skulpturengarten kräftig mit an. "Aber ich bin gerne im Dauereinsatz", erklärte sie.

Sie hob hervor, dass sich viele BDS-Mitglieder eingebracht hätten, um die Veranstaltung aus der Taufe zu heben, mit der man in der Vorweihnachtszeit zusätzlich etwas anbieten und zugleich den Skulpturengarten etwas mehr in den Fokus rücken wolle. "Wir wollten einfach etwas Schönes machen", brachte es Andreas Strifler auf den Punkt.

Getränke Ost hätte die Tische zur Verfügung gestellt, und jeder hätte geschaut, was er an Lichterketten und Deko zur Ausgestaltung des Glühweinfestes beitragen könne. Den Besuchern gefiel’s, sodass die Weichen für eine Wiederholung im kommenden Jahr gestellt sind.