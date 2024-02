Edingen-Neckarhausen. (nip) Alfred Grosser, wichtige Stimme der deutsch-französischen Beziehungen, ist tot. Der Publizist und Politologe starb im Alter von 99 Jahren in Paris.

Seit 2013 war der gebürtige Frankfurter, der 1933 wegen seiner jüdischen Herkunft (später konvertierte er zum Katholizismus) vor der Verfolgung durch die Nazis nach Frankreich emigrierte, Ehrenmitglied der IGP Partnerschaftsverein Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau.

Zuvor war Grosser im September zum ersten Mal Referent bei einem Vortragsabend der IGP im Schloss gewesen. Der heutige IGP-Ehrenvorsitzende Erwin Hund sagte seinerzeit, man habe Grosser als "munter, bodenständig, nahbar und von hellwachem Intellekt" erlebt.

Die Begegnung in Edingen-Neckarhausen schien aber auch Alfred Grosser nicht unbeeindruckt gelassen zu haben, denn er erwähnte sie – ebenso wie die dort bestehende besondere Partnerschaft – in der Folge als Einstieg in einen Artikel für das Journal "La Croix".

Früh setzte er sich nach dem Zweiten Weltkrieg für eine Versöhnung Frankreichs mit Deutschland ein und er gilt als einer der Wegbereiter des Élysée-Vertrags, dem 1963 von Charles de Gaulle und Konrad Adenauer unterzeichneten deutsch-französischen Freundschaftsvertrag.

2013 stieß der Wunsch des IGP-Vorstands, Grosser als Mahner und Förderer der deutsch-französischen Beziehungen zum fünften Ehrenmitglied des Partnerschaftsvereins zu machen, auf offene Ohren der Mitglieder.

Der Partnerschaftsverein hat nun mit Grosser nicht nur sein berühmtestes Ehrenmitglied verloren, sondern auch eine Leitfigur, die inhaltlich ihrer Zeit oft voraus war.

Erwin Hund sagt namens des Vereins: "Mit großer Trauer erfüllt uns die Nachricht vom Tod des Politologen Alfred Grosser." Nachdem die IGP vor wenigen Tagen noch zu seinem 99. Geburtstag gratuliert habe, müsse man nun Abschied nehmen von einem Vordenker der deutsch-französischen Aussöhnung.

Bei Telefongesprächen mit dem Vorstand habe er sich immer nach dem Jugendaustausch erkundigt, der ihm sehr am Herzen lag. Gerne werde sich die IGP an seine Vorträge im Schloss Neckarhausen erinnern – "auch an seinen Humor und seine teilweise provokante Art in der Bewertung der deutsch-französischen Beziehungen."