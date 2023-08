Heddesheim. (cis) Rahel Schmids Augen leuchten. Es ist Ausdruck der Freude über das, was sie bereits geschafft hat. Lässt sie den Blick schweifen über das vor ihr liegende Feld, dann sieht sie ein üppiges Wachstum von Tomaten, von Auberginen und Zucchini, Frühlingszwiebeln, Schnittsalat, Gurken, Karotten und den ersten Herbstboten in Form von Kürbissen. Hier, auf dem Feld in Muckensturm, in der Nähe des Weingut und Obsthofs Schröder, entwickelt sich ihre Gärtnerei zu einem Vorzeigeobjekt regionaler Gemüsevielfalt. Für Rahel Schmid ist es die Umsetzung eines Herzensprojekts. "Ich kann das noch kaum glauben", sagt sie.

Die junge Heddesheimerin muss länger warten, bis sich ihr Traum erfüllt. Drei Jahre ist sie auf der Suche nach einer Pachtfläche. Zu finden ist nichts. Auf Anzeigen gibt es keine Reaktion. "Dann habe ich Zettel gedruckt mit meinem Foto und sie in den Briefkästen verteilt", erinnert sie sich. Das bringt ihr den erhofften Erfolg. Anfang des Jahres finden Eigentümer und Pächterin zusammen. Schmid übernimmt 3000 Quadratmeter, bewirtschaften will sie vorerst 1000. Und das Feld? Nichts als Wiese. "Die Nachbarn haben mir dann geholfen", erzählt sie vom Umgraben der Fläche. Da ist es April.

Heute ist aus der Wiese auf 800 Quadratmetern ein komplettes Gemüsesortiment geworden. Alles in Handarbeit. Die sieht man Rahel Schmid an. Die Hände scheinen gerade aus der Erde zu kommen. "Das geht gar nicht mehr weg", sagt die junge Frau. Doch die erdfarbige Tönung stört sie nicht. Weil sie schließlich sieht, dass sich ihr Einsatz lohnt. Sie hat schon viel ernten können, hat ihrer bereits bestehenden Kundschaft mit ihrem Garagenverkauf zu regionalen Lebensmitteln verholfen. Dafür ist sie jeden Tag hier draußen, die meiste Zeit alleine. Sie genießt es. Und sorgt für ihre neue Existenz. Es ist ein "Learning by doing".

Rahel Schmid ist Quereinsteigerin. "Ich bin gelernte Raumausstatterin", erzählt sie von ihrem Werdegang. Doch ihr Herz schlägt für die Natur. Im 20 Quadratmeter großen Garten der eigenen Wohnung beginnt sie, ihre Leidenschaft auszuprobieren. Sie zieht erste Pflanzen auf. Dann stößt sie im Internet auf das Konzept von Market-Gardening. Das heißt biointensiver Gemüsebau auf kleiner Fläche, der ohne schweres Gerät betrieben wird. "So naturnah wir möglich. Man macht sich dabei Mikroorganismen und Insekten zunutze", erklärt Schmid auch den Verzicht auf chemische Schädlingsbekämpfung und Pflanzenschutzdüngung. Das funktioniert durchaus.

Der anfängliche Blattläusebefall auf ihrem Feld ist passé, als sich die Marienkäfer ansiedeln und vermehren. Als natürlicher Dünger dient der Mist des Pferdehofs in unmittelbarer Nachbarschaft. Schließlich, so sagt Schmid, geht es auch um kleine Kreisläufe im System. Der Gedanke des Lokalen ist auch hier vertreten. Market-Gardening bringt Rahel Schmid auf den Gedanken des eigenen Start-ups. Ihr Umfeld warnt sie. Zu viel Zeit, zu viel Arbeit. "Ich wusste, dass es anstrengend wird. Aber ich mag körperliche Arbeit", sagt die schlanke junge Frau – und strahlt. Sie scheint keinesfalls desillusioniert vom Unterschied von Vorstellung und Realität. Im Gegenteil. Sie verfolgt in den letzten Jahren beharrlich ihr Ziel.

Jetzt, im Sommer 2023, hat sie es geschafft. Zumindest der Anfang ist gemacht. Was ihr fehlt, ist Geld, um das eine oder andere anzuschaffen. Damit die Handarbeit zumindest ein wenig vereinfacht wird. Im Internet startet sie ein Fundraising. Von dem Ertrag ist die Anschaffung einer Akkupumpe möglich. Zum Wässern des Felds. Das ist gerade in den heißen Wochen eine Herausforderung. Dennoch entwickeln sich die Pflanzen prächtig, das Wachstum ist schneller als die Garage für den Verkauf eingerichtet. "Es ging sehr, sehr schnell", ist selbst Schmid überrascht.

Sie sieht ein Grund im Lehmboden, der Nährstoffe und Wasser hält, aber auch in der Auswahl der Gemüsesorten. "Gute Nachbarn, schlechte Nachbarn", bringt sie es zusammen. Im nächsten Jahr will sie das noch stärker berücksichtigen, auch die Fruchtfolgen. "Es ist eine Mischung aus, was verträgt sich aber auch, was ist machbar", erklärt Schmid. Und nicht zuletzt muss es ökonomisch darstellbar sein für die Jungunternehmerin.

Ökonomie ist bei aller Begeisterung wichtig für jedes Start-up. In diesem Sinn will Schmid im kommenden Jahr ihre Gemüsekiste im wöchentlichen Abo-System ganz nach dem Vorbild von etwa "Hello Fresh" anbieten. Sie erhofft sich darüber ein Stück mehr Planungssicherheit – sowohl mit Blick auf Finanzen als auch Saat. Damit könnte sie den Mitteleinsatz besser kalkulieren. "Familienkisten, Singlekisten", überlegt sie das Angebot. Alles versehen mit Rezepten.

Bis dahin wird sie samstags von 9 bis 12 Uhr ihren freien Garagenverkauf in der Rembrandtstraße 5 in Heddesheim weiterführen. Zumindest so lange, wie es die Ernte zulässt. Wahrscheinlich bis Oktober. Diesbezüglich ist für Schmid jetzt Erfahrungensammeln angesagt. So wie auf dem gesamten Gebiet des Anbaus auf der Fläche. "Ich habe mir in den letzten Jahren schon viel Wissen angelesen, aber ich lerne noch immer dazu", sagt sie. Schließlich steckt Rahels Gemüse-Gärtnerei noch in den Kinderschuhen.

Fest steht für Schmid: Das Kind soll wachsen, soll ihr hauptberufliches Standbein sein. Weil sie ihre Begeisterung für das regionale Gemüse, den frischen Geschmack weitergeben will. Und letztlich ist da ja noch das Herz, das für ihr Projekt schlägt.

Ort des Geschehens

Das spürt man im Gespräch, das hört man immer dann, wenn dieses echte, tiefe Lachen erklingt. Und man hört es, wenn Rahel Schmid sagt: "Ich bin wirklich mit Liebe dabei."