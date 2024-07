Gemeinsam gegen Drachen

Weinheim. (RNZ) In einer Zeit, in der wir unsere Umwelt vor immer größere Herausforderungen stellen, zeigt eine inspirierende Geschichte, wie wichtig Engagement und Gemeinschaft sind. Im Kindertheaterstück "Fredo und der Drache" hat der kleine Fredo zusammen mit seinen Eltern einen Weihnachtsbaum mit Wurzeln gepflanzt. Nach den Feiertagen will Fredo den Baum wieder eingraben, damit er weiterwachsen kann. Doch der Boden wird trockener und trockener. Schuld daran soll ein mysteriöser Drache sein, der alles Wasser wegtrinkt. Doch davon lässt Fredo sich nicht entmutigen: Er beginnt, seinen Baum regelmäßig zu gießen. Nur sind ein Baum und Fredo noch lange nicht genug. Also überzeugt er seine Freunde, dass auch sie Bäume gießen und sich um den Wald kümmern. So schaffen sie eine grüne Oase inmitten der Trockenheit. Doch die Idylle wird bedroht: Ein Mann in Schwarz will den Wald kaufen und dort eine Fabrik bauen. Der Wald gehört Fredos Mutter, die Familie könnte das Geld aus dem Verkauf sehr gut brauchen. Trotzdem möchte Fredo seinen Baum und die Gemeinschaft, die er mit seinen Freunden aufgebaut hat, nicht verlieren. Das Stück, das vom Ensemble der Musikbühne Mannheim beim "Theater am Turm" gespielt wird, eignet sich für Zuschauer ab fünf Jahren.

Info: Weinheim, Sonntag, 21. Juli, 15 Uhr, Schlosshof. Karten gibt es für 8 Euro online auf www.reservix.de.