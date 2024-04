Mauer. (pau) Über drei Baugesuche hatten die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung zu beratschlagen. In zwei Fällen ging es um die Innenverdichtung, der die Anwesenden zustimmen konnten. Diskussion gab es in diesem Kontext aber dennoch über die Parksituation.

Die Entscheidungsträger begrüßten, dass mehr Wohnraum geschaffen wird – bedauerten aber zugeparkte Straßen. Dies sei zwar meist