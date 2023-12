Dossenheim. (bmi) Für viele sind Kleinanzeigen – ob in der Zeitung oder digital – eine Fundgrube für Gebrauchtes, das sie sich neu nicht leisten können oder wollen. Oder eben eine Möglichkeit, mit gutem Gewissen den eigenen Haushalt zu entrümpeln.

Doch wie fast überall gibt es auch hier schwarze Schafe: Betrüger haben etwa auch auf dem Portal Kleinanzeigen – vormals Ebay-Kleinanzeigen – Betrugsmaschen ausgeklügelt. Einer davon ist jüngst eine Dossenheimerin auf den Leim gegangen. Ihr Fehler: Sie ließ sich von einer falschen ",Sicher Bezahlen’-Funktion" irreführen. Ihr Schaden: fast 1700 Euro.

Aber von vorn: Die Dossenheimerin freut sich: Sie hat einen Käufer für ihre Kinderjacke gefunden. Der Interessent fragt zwecks Abwicklung der Zahlung nach ihrer E-Mail-Adresse. Dann teilt er ihr mit, dass er bereits über die "Sicher bezahlen"-Funktion gezahlt hätte. Um das Geld zu erhalten, sollte die Frau eine E-Mail bestätigen, die angeblich von Kleinanzeigen selbst käme.

Die Dossenheimerin nutzt Kleinanzeigen regelmäßig und hatte "bisher immer gute Erfahrungen gemacht". Da das Nutzerkonto des Käufers ebenfalls schon länger aktiv ist und gute Bewertungen hat, geht sie den vorgeschlagenen Weg mit: Sie erhält die angekündigte E-Mail von "Kleinanzeigen", klickt den darin enthaltenen Link an und wird so auf ein Transaktionsportal weitergeleitet.

"Da ich die ",Sicher Bezahlen’-Funktion" vorher noch nie genutzt hatte, wurde ich leider auch nicht stutzig, als ich gebeten wurde, meine Kreditkartendaten einmalig zu hinterlegen, damit das Geld von ,Kleinanzeigen’ transferiert werden kann, sobald der Nutzer gezahlt hat", erzählt die Dossenheimerin.

Es ist der entscheidende Moment. Die Betrüger haben nun Zugriff auf die sensiblen Kontodaten, transferieren direkt danach zweimal 900 US-Dollar nach Nigeria. Drei weitere Versuche werden vom Zahlungsanbieter automatisch blockiert, da auffällig. "Da ich die Kreditkarte autorisiert habe, gibt es leider so gut wie keine Chance, das Geld zurückzuholen", weiß die Frau.

Sie möchte nun andere vor der Masche warnen, als "lebendes Beispiel" dienen. Käuferprofil, Transaktionsportal, ja sogar ein auf künstlicher Intelligenz basierender Chat-Roboter: Alles "war sehr professionell gemacht und sah original aus wie von Kleinanzeigen", erzählt die Dossenheimerin. Es war letztlich alles eine Fälschung.

Wie der Dossenheimerin geht es vielen weiteren Kleinanzeigen-Nutzern. Deutschlandweit und auch rund um Heidelberg häufen sich die Fälle, wie Yvonne Schäfer als Sprecherin des Polizeipräsidiums Mannheim bestätigt. "Das Phänomen gibt es ungefähr seit zwei Jahren", berichtet sie über die Masche.

"Sicher Bezahlen" bei "Kleinanzeigen" war ein Jahr zuvor Ende 2020 eingeführt worden. Die Plattform-Betreiber selbst hätten bereits wiederholt vor der dreisten Taktik der Betrüger gewarnt, erklärt deren Sprecher Pierre Du Bois.

"Leider sind die Kundinnen und Kunden von derartigen Verkaufsplattform nicht immer aufmerksam", meint Polizeisprecherin Schäfer. Sie bestätigt das von der Dossenheimerin geschilderte Vorgehen der Ganoven. Die Kleinanzeigen-Nutzer "erkennen den Unterschied zwischen der offiziellen Registrierung und der Falschmeldung/Fake Registrierung/Betrugsnachricht nicht." Ihr Vertrauen kommt sie dann oftmals teuer zu stehen.

Bei der Dossenheimerin kam indes noch Pech dazu: "Kleinanzeigen" schickt bei Betrugsversuchen häufig eine System-Warnung, dass etwas mit dem verdächtigten Nutzer nicht stimmt. Doch diese echte E-Mail von der Plattform, in der die Dossenheimerin vor dem Käufer gewarnt wurde, kam zu spät. "Im Nachhinein lange ich mir natürlich an den Kopf", so die Frau. Sie hat daraus gelernt – andere sollen ihren Fehler erst gar nicht machen.