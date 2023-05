Leimen. (agdo) Wer von St. Ilgen nach Leimen fährt oder in Leimen den dortigen Mix-Markt besucht, hat es bereits gesehen: In der Ferdinand-Porsche-Straße hat der "Zirkus Gebrüder Barelli" seine Zelte aufgeschlagen und gastiert ab Samstag, 27. Mai, in der Großen Kreisstadt. "Wir freuen uns sehr, hier zu sein und hoffen auf viele junge sowie ältere Besucher", sagt Zirkuschef Timmy Spindler-Barelli. In Leimen hatte der Zirkus Barelli schon einmal gastiert, das sei aber schon sehr lange her. Damals sei man am Festplatz gewesen.

Der Zirkus hat verschiedene Tiernummern, darunter domestizierte Kamele, Alpakas und Ponys. "Wir haben keine Wildtiere mehr", betont Timmy Spinder-Barelli. Der Druck und der gesellschaftliche Wunsch nach einem Verzicht in Deutschland sei diesbezüglich zu hoch gewesen. Auf Tiernummern möchte der Zirkus aber nicht verzichten, sie gehören seit vielen Jahrzehnten zum Programm und sorgen besonders bei Kindern für leuchtende Augen. Den Tieren gehe es sehr gut, versichert Spindler-Barelli. Der Zirkus achte darauf, dass die Tiere immer ausreichend Platz auf der Wiese und Schatten haben.

Manche Menschen seien enttäuscht, wenn keine Tiernummern angeboten würden, so Timmy Spindler-Barelli. Andere wiederum fänden diese nicht gut. Man könne es in der heutigen Zeit nicht jedem recht machen, meint er. Einige Besucher des auf osteuropäische Produkte spezialisieren Mix-Markts hatten sich laut Spindler-Barelli sogar enttäuscht darüber gezeigt, dass der Zirkus keine Wildtiere mehr habe.

Vor zwei Tagen ist die Zirkusfamilie in fünfter Generation mit Artisten aus verschiedenen Ländern in Leimen angekommen und gastiert bis Sonntag, 11. Juni, mit einem bunten Programm. Zuvor war der Zirkus einige Tage in Bühl gewesen und davor in Seelbach. Nach Leimen geht es weiter nach Bad Vibel und Pirmasens. Die Vorbereitungen für die Vorstellungen laufen gerade auf Hochtouren, denn am heutigen Samstag um 16 Uhr ist die erste Vorstellung im Zirkuszelt. Dieses stand am Freitag bereits, ebenfalls war die Manege schon mit Sägespänen ausgestreut und auch die Sitzreihen für das Publikum waren schon platziert. Während des Gesprächs mit der Rhein-Neckar-Zeitung wurde noch eifrig gearbeitet und etwa Scheinwerfer angebracht.

Das Programm jedenfalls bietet neben den Tiernummern Artistik, darunter Handstand-Nummern und Darbietungen am Ringtrapez unter der zehn Meter hohen Zirkuskuppel. Manche Artisten stammen aus Ostafrika. Auch Clownerie wird geboten.

Info: Vorstellungen sind ab Samstag, 27. Mai, bis Sonntag 11. Juni, täglich um 16 und 19.30 Uhr. Achtung: An Sonn- und Feiertagen geht es um 11 und 15 Uhr los. Jeden Freitag um 16 Uhr gibt es besondere Angebote für Familien und jeden Sonntag um 15 Uhr haben die Mütter freien Eintritt. Am Pfingstmontag, 29. Mai, um 15 Uhr haben derweil alle Väter freien Eintritt. Der Zirkus gastiert neben dem Mix-Markt in der Ferdinand-Porsche-Straße in Leimen.