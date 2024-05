Von Sabrina Lehr

Gaiberg/Wilhelmsfeld. Die Niederlande und Frankreich, Osteuropa oder Bremen: Aus diesen Ländern, Regionen oder Städten kamen im vergangenen Jahr die Menschen nach Gaiberg und Wilhelmsfeld und am Rande durch Gauangelloch. Oder besser: hindurch.

Und zwar mehrheitlich zu Fuß. Denn die Örtchen bei Heidelberg stehen in einer Reihe mit klangvollen Städten wie Flensburg und Genua – zumindest, was den Verlauf des europäischen Fernwanderwegs E 1 (siehe Hintergrund) angeht. Dieser führt auf rund 8000 Kilometern vom Nordkap nach Sizilien. Und dabei geradewegs durch Gaiberg und Wilhelmsfeld.

Hintergrund Der Europäische Fernwanderweg E1 führt als Teil des europäischen Wanderwegenetzes vom Nordkap nach Italien, genauer: ins sizilianische Capo Passero. Auf rund 8000 Kilometern Länge verläuft der E 1 durch Norwegen, Finnland, Schweden, Dänemark, Deutschland, die Schweiz sowie Italien. Sein höchster Punkt ist der Gotthardpass in den Schweizer Alpen. In Deutschland wird der Weg von einem weißen Andreaskreuz auf schwarzem Grund ersetzt. Auf der Etappe zwischen Frankfurt und Pforzheim markiert allerdings ein grünes Andreaskreuz auf weißem Grund den Weg, der auf dieser Strecke dem Hauptwanderweg 11 des Odenwaldklubs markiert. Die Europäischen Fernwanderwege gibt es in ihrer gegenwärtigen Form indes seit 1972. Sie gehen auf das Ziel des Europäischen Wanderverbands (EWV) zurück, alle europäischen Staaten mit ihren bekanntesten Sehenswürdigkeiten durch grenzüberschreitende Fernwanderwege zu verbinden. Der E 1 basiert auf seinem deutschen Abschnitt auf einem bereits zuvor existierenden Wanderweg von der Nord- zum Bodensee. Auf der Strecke passiert der E 1 etwa Kiel, Lübeck und Hamburg im Norden, verläuft durch die Lüneburger Heide, das Weserbergland Teutoburgerwald, Sauerland und Westerwald. Dann passiert er den Taunus und Frankfurt am Main und führt dann durch den Odenwald und Heidelberg – sowie Gaiberg und Wilhelmsfeld. Weiter geht es durch den Kraichgau nach Pforzheim, durch den Schwarzwald, am Titisee vorbei zum Bodensee, ehe der E 1 in Konstanz in die Schweiz übergeht. (lesa)

Begegnungen etwa mit umherirrenden Wanderern oder internationalen Touristen in den Dörfern sind es aber eher weniger, die von den laufstarken Besuchern zeugen. Sondern ein Gästebuch, das seit 21 Jahren in Gaiberg am südlichen Hang des Königstuhls in einem mit Glastüren geschützten Kasten ausliegt und in dem sich Wanderer aus ganz Europa eingetragen haben: "Im März 2022 angefangen und in Etappen von Hamburg bis hier geschafft", schrieben etwa Georg und Margarete aus Bremen am 5. September vergangenen Jahres ins Gästebuch. Ihr Fazit zum Zeitpunkt der Etappe: "Der Odenwald, eine der schönsten Etappen bis jetzt."

Eintragungen wie diese sind häufig in dem Gästebuch, das 2003 die einstige Gemeinderätin Ingeborg Wankmüller initiierte und das nun vom Verein "Aktive Gaiberger" gepflegt wird. "Der Großteil der Eintragungen ist positiv", weiß Martin Mühleisen, der sich um die Pflege des Schaukastens samt Gästebuch kümmert. "Wanderer sind ja meist positiv gestimmt."

So würde im Gästebuch meist die schöne Landschaft gelobt, Anerkennung gebe es auch für die Pflege der Wanderwege und die freundlichen Leute. Die meisten Einträge seien knapp, andere aber durchaus konstruktiv. "Manche vermissen Einkaufsmöglichkeiten. Die Bäckerei hat ja nur vormittags geöffnet und der Penny-Markt liegt nicht auf der Strecke", schmunzelt der amtierende Gemeinderat.

Wer aber sind die Wanderer, die den E 1 gehen? Gezählt oder anderweitig erfasst werden sie nicht. Die Gästebucheinträge geben aber einen Eindruck. So schreibt Betty im Dezember, dass sie seit fünf Monaten durchgängig auf dem E 1 unterwegs sei, nachdem sie im Juli in Schweden startete. Im Januar trägt sich Benoit aus Frankreich ein. Er kommt an seinem 51. Wandertag durch Gaiberg. Nach Start nahe Albertville in den französischen Alpen soll sein Ziel im August das Nordkap sein, schreibt er ins Gästebuch.

Auf diesem Weg kam er auch zumindest durch Wilhelmsfeld. Dort führt der Weg vom Naturfreundehaus am Kohlhof vorbei am Schriesheimer Hof hin zum Teltschikturm. "Auf dieser Strecke laufen sehr häufig Wanderer", sagt Wilhelmsfelds Bürgermeister Tobias Dangel. Ob diese international oder national sind, lasse sich im Einzelfall nicht immer leicht beurteilen.

Aber auch ohne Gästebuch dort lasse sich festhalten: "Auf jeden Fall gibt es internationale Wanderer, die durch Wilhelmsfeld ziehen." In den Sommermonaten gehörten Wanderer fest zum Ortsbild, und zumindest in Teilen profitiert das Örtchen von diesen: "Viele Wanderer verpflegen sich im Ort und machen hier eine Pause", so Dangel.

In Gaiberg kann indes jeder selbst das Gästebuch besichtigen. Weil zwischenzeitlich sämtliche rund 180 Seiten des Büchleins vollgeschrieben waren, brachte Martin Mühleisen es in die Gemeindebücherei. Im Schaukasten liegt inzwischen natürlich ein neues Buch aus – Teil des Engagements der Aktiven Gaiberger, die sich ansonsten darum kümmern, dass immer genug funktionsfähige Stifte bereitstehen und der Kasten regelmäßig einen frischen Anstrich bekommt. "Früher haben Wanderer bei der Initiatorin noch eine Flasche Mineralwasser bekommen, wenn sie geklingelt haben", erinnert sich Mühleisen außerdem. Das sei aber inzwischen eingestellt.

Probleme mit Vandalismus oder Diebstahl habe man übrigens noch nie gehabt. "Das Buch wurde noch nicht geklaut", so Mühleisen. Und auch in der Bevölkerung kommt das Büchlein scheinbar an. Auch Gaiberger haben sich eingetragen – etwa Ex-Bürgermeister Klaus Gärtner mit seiner Wandergruppe und diesem wohl mindestens augenzwinkernd gemeinten Textchen: "Wir waren auf dem Weg nach Genua. In Gauangelloch war aber Kerwe. Wir musste daher unsere Tour unterbrechen. Vielleicht versuchen wir es nächstes Jahr nochmal."