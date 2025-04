Von Felix Hüll

Gaiberg. Die Katholiken im Bergdorf setzen jetzt ihre Hoffnung auf die im Ort seit langem praktizierte Ökumene: die evangelischen Glaubensgeschwister zeigen sich bereit, die katholischen Christen in ihrem Gotteshaus aufzunehmen. Dies wird notwendig, weil die katholische Pfarrkirche St. Michael am 20. Juli "profaniert", also entweiht und aufgegeben wird.