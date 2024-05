Von Felix Hüll

Gaiberg. Mindestens 5.000 Euro an Spenden sammeln – das ist das Ziel des Crowdfunding-Projekts "Turmanstrich", das der evangelische Kirchenbauverein Gaiberg jetzt auf den Weg gebracht hat. Bis zum 28. Juli können Gönner bis zu drei Einzelspenden zeichnen, um auf diese Summe zu kommen, die dann von der Volksbank Neckartal auf 10.000 Euro verdoppelt wird.

"Die Arbeiten sollen eigentlich schon jetzt mit dem Aufstellen des Gerüsts beginnen", berichtet Martin Boeckh. Er ist der Vorsitzende des Kirchenbauvereins Gaiberg. Die bereits beauftragte Firma hat dem Kirchengemeinderat die Vorarbeiten für die Sanierung bereits für Ende April zugesagt.

Durch die ungünstige Witterung sei sie bislang aber noch nicht aktiv geworden. "Wir rechnen damit, dass in den nächsten vier Wochen Baubeginn ist", erklärt Boeckh, der die Kirchengemeinde parallel mit der Spendensammelaktion unterstützen will.

Gerade mal vor 25 Jahren ist die gesamte evangelische Peterskirche innen wie außen saniert worden. Inzwischen gefährden aber Risse im Verputz die Bausubstanz, ziehen sich deutlich sichtbare schwarze Schlieren von den Schallläden des Turm-Glockengeläut-Fensters herunter und auch von der Eingangstür blättert die Farbe ab.

Mit dem Fachmann Ulrich Himmelmann (links) aus Gaiberg hat der örtliche Kirchenbauverein einen Videopodcast gedreht. Foto: privat

"Die 10.000 Euro werden für den Renovierungsanstrich von Mauerwerk und Kirchenpforte vermutlich nicht reichen", meint Boeckh. "Aber bei der Spendenaktion jetzt rechne ich mit deutlich mehr Geldeingängen als das definierte Projektziel von 10.000 Euro. Wir haben bereits die Zusagen von potenten Spendern hier im Ort, die ihre Teilnahme signalisiert haben."

Das hat sicher auch mit der Besonderheit dieses Gebäudes zu tun, ist die Gaiberger Peterskirche doch nicht allein Gotteshaus, sondern auch Veranstaltungsort etwa der vom Kirchenbauverein initiierten Reihe "Kultur und Kirche". Sie lässt auch Menschen außerhalb der engeren Kirchengemeinde auf das Bauwerk aufmerksam werden.

Zudem handelt es sich bei dem Kirchturm um Gaibergs ältestes noch existierendes Bauwerk: Der 22 Meter hohe und etwa sechs Meter breite wie tiefe Turm stammt aus der Zeit um das Jahr 1200. Seine Mauern messen zwischen 1,04 und 1,13 Metern. Der Peterskirchenturm gilt als einzigartiges Zeugnis hochmittelalterlicher sakraler Baukunst.

Aus Anlass der Spendensammelaktion hat der Kirchenbauverein auch einen Videopodcast erstellt: Der in Gaiberg wohnende stellvertretende Landesarchäologe von Rheinland-Pfalz, Ulrich Himmelmann, der in Heidelberg studiert hat, erläutert als Historiker und Kunstgeschichtler in dem Film die Bedeutung der Peterskirche aus kulturhistorischer Sicht. Diesen Podcast sowie Details zur Peterskirche und zum genauen Ablauf der Turmanstrich-Spendenaktion enthält die Internetseite des Kirchenbauvereins www.kirchenbauverein-gaiberg.de.

Die Turmrenovierung erweist sich neben der Gebäudesicherung an sich auch noch aus einem anderen Grunde als besonders bedeutsam für den Verein: Gaibergs Protestanten werden als Bauträger des gesamten Kirchenkomplexes in den nächsten Jahren noch stark gefordert sein.

Es steht die Innensanierung des kirchlichen Langhauses sowie der Gemeinderäume an und die Heizung muss erneuert werden. Deswegen will der Kirchenbauverein als weithin sichtbares Zeichen einer aktiven Kirchengemeinde das erste Projekt in dieser Abfolge fördern. Deswegen hat er auch die Turmsanierung angeregt.

"Wir müssen diesen Veranstaltungsort sowohl für die Gottesdienste wie auch für attraktive Konzerte, Vorträge und Ausstellungen auch für die nachfolgenden Generationen erhalten", hält Boeckh fest.

Im Zusammenhang mit dem Prozess "ekiba 2032 – Kirche. Zukunft. Gestalten" der evangelischen Landeskirche Baden ist für kirchliche Immobilien ein Ampelsystem angewandt worden. Dabei bedeuteten die Farben Rot und Gelb, dass der Oberkirchenrat diese Immobilien sicher sowie voraussichtlich auf Dauer nicht mehr finanzieren oder bezuschussen wird. Das Engagement für die Peterskirche – mit gelber Einstufung – mache hier deutlich, dass vor Ort über die Zukunft der Kirche bereits nachgedacht und ein Entwicklungskonzept erarbeitet wurde.

Bis heute hatten sich bereits über 100 Unterstützer für das Projekt im entsprechenden Portal registriert. Der Kirchenbauverein kann also in Sachen "Turmanstrich" guter Dinge sein...