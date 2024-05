Gaiberg. (bmi) Blüte des Frühlings, Übergang zum Sommer, viele Feiertage und immer länger werdende Tage: Der Mai hat viele Vorzüge – und in Gaiberg noch eine freudige Besonderheit: Stets im Wonnemonat sind hier D-Mark-Wochen. Denn auch über 20 Jahre nach dem Währungswechsel lebt die Deutsche Mark in Gaiberg weiter – zumindest in der Bäckerei Schneider. Hier können die Kunden dieser Tage ihre Brote, Brötchen, süßen Teilchen oder Kaffeespezialitäten mit Pfennig- oder D-Mark-Münzen sowie Scheinen bezahlen.

Und das tun sie weiter fleißig: Um die 200 D-Mark sind bis Mitte Mai in der Kasse der Bäckerei gelandet, zieht Christina Dietl mit der RNZ Bilanz zur Halbzeit der Aktion. Sie ist fester Bestandteil des Familienbetriebs, den ihre Tante Martina Raab, Bäckermeisterin und Konditorin, und ihre Mutter Gitta Stadler als Verkaufsleitung seit fast 30 Jahren führen.

Einst vertrauter Anblick: Mit Pfennig und D-Mark wird aktuell in Gaiberg bezahlt. Foto: privat

Das Motto "Lassen Sie ihren letzten Pfennig in Gaiberg" wird wörtlich genommen. Sie stammen meist aus Haushaltsauflösungen. "Doch auch hier werden die Funde immer seltener und geringer", weiß Dietl.

Das war kurz nach der Währungsreform 2002 anders, als der Euro die bis dahin seit 1948 in der Bundesrepublik gültige D-Mark ablöste. In den ersten Jahren kamen fünfstellige Beträge zusammen, denn normale Bankfilialen nahmen irgendwann keine D-Mark mehr an. Die Scheine und Münzen füllten Aquarien, wie Stadler sich erinnert. Ihr Vater Horst Schneider sowie der inzwischen ebenfalls verstorbene Apotheker Rolf-Dieter Schaetzle hatten damals die Idee zu den D-Mark-Wochen – und landeten einen Coup.

Aus allen Himmelsrichtungen strömten damals Menschen nach Gaiberg, wo sie ihre D-Mark-Fundstücke aus Büchern, Kopfkissen und Kleidungsstücken loswerden konnten – neben der Bäckerei Schneider und bei Schaetzles Apotheke zunächst auch in zahlreichen Geschäften des Ortes. Das Schauspiel sorgte für riesige Aufmerksamkeit, Besuchen der internationalen Presse und Geldsendungen etwa aus der USA.

Mittlerweile läuft die Aktion kleiner ab. Mit den Funden nehmen auch die D-Mark-Summen Jahr für Jahr ab – mit Ausnahme des Corona-Jahres 2021, wo wohl auch aufgrund verstärkter Aufräumaktionen nochmals 2500 Mark zusammenkamen. Doch auch 2023 waren es noch über 1600 D-Mark. Dieses Jahr könnte erstmals keine vierstellige Summe erreicht werden.

"Wir werden aber immer wieder im ganzen Jahr auf die Aktion angesprochen", freut sich Stadler. Auch in der gesamten Region: "Ich hab noch ein paar D-Mark gefunden – kann ich kommen?", wurde sie gerade am Morgen beim Einkaufen in Leimen angesprochen.

1,95583 – anders als so manche jüngere Mitarbeiterin weiß Stadler den Wechselkurs von D-Mark zu Euro auswendig. "Wechselstube" darf die Bäckerei nicht spielen. Und so musste Stadler einst einen 1000-Mark-Schein ablehnen, der in einer Bibel versteckt war: Backwaren für 511,29 Euro wären doch ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Bei höheren Beträgen wurden aber auch Gutscheine ausgestellt.

Am Ende der Aktionswochen bringt Stadler das Geld zur Volksbank-Filiale im Ort. Dort wird per Hand gezählt. Stadler betont: "So lange es die Volksbank bei uns noch gibt und sie die alte Währung annimmt, werden wir die D-Mark-Wochen weiter im Mai anbieten".