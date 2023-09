Weinheim. (RNZ) Was für eine schöne Nachricht: Bereits Anfang September begrüßte das Geburtshilfe-Team der GRN-Klinik Weinheim das 500. Baby im Jahr 2023 – ein paar Wochen früher als dies noch 2022 der Fall war. Das Jubiläumsbaby hört auf den Namen Eddie Joseph. Doch nicht nur die Geburtenrate ist in den vergangenen Monaten gestiegen, insgesamt verzeichnet die Geburtshilfe in Weinheim großen Zuspruch.

"Seit April wird unser Kreißsaal von freiberuflichen Beleghebammen geführt. Die Resonanz auf die Umstellung und die neuen Angebote für werdende Eltern ist großartig", sagt Stefanie Krackhecke, eine der Beleghebammen. "Wir freuen uns sehr über das durchweg positive Feedback der Familien."

Denn für die werdenden Eltern habe die Umstellung auf das Beleghebammen-Modell zahlreiche Vorteile, so Krackhecke. Durch die Betreuung in Zwölf-Stunden-Schichten erfahren die Schwangeren und Gebärenden eine noch persönlichere Hebammenbegleitung während der Geburt mit wenig Personalwechsel.

"Rund um die Uhr ist eine Hebamme vor Ort im Weinheimer Kreißsaal anzutreffen", erläutert Krackhecke weiter. "Wir freuen uns, dass wir zudem zusätzlich mit Rufdiensten arbeiten. Somit können wir jederzeit eine zweite Hebammenkollegin in den Kreißsaal rufen, wenn zwei Babys gleichzeitig geboren werden."

Besonders großen Zuspruch erfahren die Beleghebammen mit ihrem neuen Angebot der Hebammensprechstunde. "In dieser können sich Schwangere einerseits zur Geburt anmelden. Andererseits ist dort viel Raum, um mit einer Hebamme im Einzelgespräch über die eigenen Wünsche, Sorgen und Vorstellungen zur Geburt zu sprechen", zieht Stefanie Krackhecke nach den ersten fünf Monaten Bilanz.

Info: Anmeldung zur Hebammensprechstunde: Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 14 Uhr unter der Rufnummer 06201/ 89 43 90.