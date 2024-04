Region Heidelberg. (lew/luw/bmi) Frühlingsfest, Maibaumstellen und Sommertagszug: Viele jahreszeitliche Feste stehen am Samstag und Sonntag, 27. und 28. April, in der Region an. Und jede Menge mehr an Musik und Kultur – eine Übersicht.

Bammental

> Frühlingsfest wird am Samstag ab 13 Uhr in der Hauptstraße gefeiert. Die Veranstaltung des Familienzentrums bietet unter anderem eine Kinderspielstraße, ein Bühnenprogramm mit Livemusik am Rathausplatz und kulinarischem Angebot. Beteiligt sind örtliche Geschäfte, Kunsthandwerker, Vereine, Pfadfinder und Kindergärten. Um 16 Uhr startet an der Elsenzbrücke das Entenrennen, verkauft werden die Entchen in Geschäften und beim Fest. Ab 20 Uhr tritt die Band "Lost & Found" auf der Bühne am Rathaus auf.

Dossenheim

> Zu Frühstücksgesprächen für Alleinlebende und Interessierte lädt die evangelische Kirchengemeinde am Samstag im Martin-Luther-Haus ein. Gerd Auffarth referiert ab 10 Uhr zum Thema "Zwischen Wasser und Urwald – Albert Schweitzer und sein Lebenswerk". Besucher müssen sich anmelden, Telefon: 0 62 21 / 86 66 53 oder 0 62 21 / 86 65 82.

> Eine Pflanzentauschbörse veranstaltet der Obst- und Gartenbauverein am Samstag von 10 bis 12 Uhr auf dem Vereinsgelände in den Maßenäckern. Hier kann getauscht, ge- und verkauft werden.

> Einen VHS-Kurs "Pflücken ohne Bücken – Anlegen eines Hochbeets" bietet die Volkshochschule mit der Klimawerkstatt und dem Obst- und Gartenbauverein am Samstag an. Dieser findet von 14 bis 16.15 Uhr auf dem Vereinsgrundstück in den Maßenäckern statt; Anmeldung erforderlich unter www.vhs-dossenheim.de

> Einen "Gang durch die Geschichte des evangelischen Gesangbuchs" anlässlich dessen 500-jährigen Bestehens bietet die evangelische Kirchengemeinde am Samstag. Michael Heymel referiert ab 19 Uhr im Martin-Luther-Haus bei freiem Eintritt.

> Ein Liedgottesdienst mit Pfarrer Michael Heymel (s.o.) als Gastprediger findet am Sonntag ab 10 Uhr in der evangelischen Kirche statt. Dabei wird das Lied "Wir woll’n uns gerne wagen" ausgelegt; zudem gibt es Musik mit Flöte, Violine und Orgel.

Eppelheim

> Eine kreative Vorlesestunde zum Mitmachen bietet die Stadtbibliothek am Samstag an. Ab 10 und 11.30 Uhr geht es jeweils mit Kunstpädagogin Anja Rathmann und dem Eppelheimer Buchladen um das Buch "Ein Tiger im Zug". Die Veranstaltung richtet sich an Kinder ab fünf Jahren, eine Anmeldung ist im Buchladen möglich.

> Leckeres Mittagessen zum günstigen Preis wird am Sonntag im katholischen Gemeindehaus St. Franziskus geboten. Bei der Initiative der katholischen Stadtkirche Heidelberg kocht das Sternsingerteam.

Gaiberg

> Zum Barband lädt der SC Gaiberg am Samstag ein. Ab 19 Uhr gibt es im Clubhaus am Sportplatz Cocktails und mehr; es stehen ein Tischkicker und Billard bereit.

Leimen

> "Wie wollen wir Quartier erleben?" lautet die Frage einer Veranstaltung der Stadt unter dem Motto "Miteinander voneinander lernen". Von 11 bis 16 Uhr gibt es im Hinterhof des Neuen Rathauses und beim Elisabeth-Ding-Kindergarten Workshops und Mitmachstationen für alle Generationen etwa zu Graffiti, Fahrradreparaturen, Tanz, Theater und mehr. Dabei wirken auch Vereine und Organisationen mit. Weitere Informationen, auch zur Anmeldung, im Internet unter www.quer-leimen.de

> Angellocher Frühlingsfest wird am Sonntag an der Schlossbergschule gefeiert.

> Der Sommertagszug in Gauangelloch findet am Sonntag statt. Aufstellung ist um 14 Uhr am Ende des Türloswegs. Dieser findet im Rahmen des Angellocher Frühlingsfests statt (s.o.).

> Einen Erlebnistag für Kinder bietet das Christliche Zentrum Heidelberg-Leimen am Samstag an. Von 11 bis 16 Uhr werden unter dem Motto "Safari" in der Kurfürstenallee 16 etwa Mitmachgeschichten sowie Spiele wie "Fütter das Krokodil" und "Schenk dem Zebra Streifen" geboten.

> Zum Tag der Pegasus-Spiele lädt die Stadtbücherei am Samstag ein. Von 13 bis 20 Uhr kann bei freiem Eintritt gespielt werden; weitere Informationen unter Telefon 0 62 24 / 70 42 99.

> Die Stadt- und Feuerwehrkapelle Leimen lädt am Sonntag zum Frühjahrskonzert in den Rosensaal. Beginn ist um 17 Uhr. Die musikalische Leitung hat Karl Benz. Für Kinder unter zwölf ist der Eintritt frei.

> Eine Aufführung der Kinder der musikalischen Früherziehung ist für Sonntag um 11 Uhr in der Aegidiushalle vorgesehen. Der Titel des Programms lautet "Im Zirkus Pizzikato, da ist es wunderschön". Auch die Kinder der Ballettklassen werden zum ersten Mal dabei sein. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

> Der TC Blau-Weiß Leimen feiert am Sonntag um 13 Uhr seine Saisoneröffnung mit einem Tag der offenen Tür. Unter anderem soll es ein Eltern-Kind-Doppelturnier geben. Auch Schnuppertraining und die Teilnahme am "Schleifchen-Turnier" sind möglich. Zudem werden langjährige Mitglieder und Mannschaften geehrt.

Mauer

> Ein musikalischer Festgottesdienst geht am Sonntag in der evangelischen Christuskirche über die Bühne. Beginn ist um 10 Uhr. Im Rahmen des Gottesdienstes sollen einige Mitglieder des Kirchenchors für langjähriges Engagement geehrt werden.

> Eine öffentliche Führung zum Thema "Vom Menschen der Urzeit" findet wieder am Sonntag um 14 Uhr auf Initiative des Vereins "Homo heidelbergensis von Mauer" statt. Treffpunkt ist beim Vereins- und Informationszentrum im Heid’schen Haus. Geleitet wird die Führung von Gerd Eilers.

Meckesheim

> Zur Krankensalbung oder -segnung lädt die katholische Kirchengemeinde am Samstag ein. Der Gottesdienst beginnt um 18 Uhr in der katholischen Kirche.

> Platzeröffnung feiert der Tennisclub Meckesheim am Samstag ab 13 Uhr. Dabei werden Schnupperstunden angeboten: ab 13 Uhr für Erwachsene, ab 15 Uhr für Kinder.

> Eine Radtour entlang der vergessenen Bahnstrecke nach Wiesloch findet am Sonntag ab 11 Uhr statt. Veranstalter sind die "Rad Guides Rhein-Neckar". Die 37 Kilometer lange Strecke mit 300 Höhenmetern soll für alle Räder geeignet sein. Um eine Anmeldung bei Tourenleiter Rainer Zimmermann wird gebeten, per E-Mail an rainerradguide@web.de

Neckargemünd

> Das Reparatur-Café öffnet am Samstag im Alten Rathaus. Von 9.30 bis 12.30 Uhr versuchen ehrenamtliche Fachleute, kaputten Dingen neues Leben einzuhauchen.

> Zum Kennenlerntreffen lädt Bürgermeisterkandidat Jan Peter Seidel am Samstag ein. Ab 17 Uhr steht er auf dem Gelände der Firma Kaufmann Bosch Car Service GmbH in der Neckarsteinacher Straße 10 zum Gespräch bereit.

> Die Kinderfahrraddemonstration "Kidical Mass" findet am Samstag statt. Auf Einladung des Grünen-Landtagsabgeordneten und Bürgermeisterkandidaten Hermino Katzenstein sowie der Neckargemünder Grünen, ADFC Rhein-Neckar und VCD Rhein-Neckar treffen sich um 11 Uhr am Bahnhof Radfahrer jeden Alters, um für sicher und gut ausgebaute Radwege zu demonstrieren. Die Fahrt endet circa um 12 Uhr im Menzerpark, wo Möglichkeit zum Austausch besteht. Die Strecke führt über Friedensbrücke, Kleingemünder Kreisel und B 45-Tunnel.

> Ein Frühschoppen mit den CDU-Ortschaftsratskandidaten findet am Sonntag nach den Gottesdiensten ab 11 Uhr auf dem Sportgelände des SV 08 Waldhilsbach statt.

> Die Segelsaison der Hochsee-Seglervereinigung Kurpfalz (HSVK) im Neckarhäuserhof 16 startet am Samstag ab 14.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 14 Uhr.

> Bürgermeisterkandidat Hermino Katzenstein ist am Sonntag von 11 bis 13 Uhr zunächst in der Alten Schmiede in der Waldwimmersbacher Straße 14 in Mückenloch zugegen und von 18 bis 20 Uhr im Schützenhaus in der Schützenhausstraße 31 in der Weststadt. Im Rahmen seiner Reihe "Hermino Katzenstein hört zu" freut er sich auf den Austausch mit möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern.

> Zum Schnuppertennis für Jedermann lädt der Tennisclub Neckargemünd am Sonntag von 11 bis 14 Uhr alle Tennisbegeisterten auf die Vereinsanlage ein. Um Anmeldung bis Samstag wird gebeten, per E-Mail an info@pta-tennis.de

> Zum Maibaumstellen lädt die Kolpingsfamilie am Sonntag auf den Marktplatz. Beginn des Festes ist um 11 Uhr. Der Maibaum wird unter musikalischer Begleitung der Trachtenkapelle Dilsberg gegen 13 Uhr auf dem Marktplatz aufgestellt.

Nußloch

> Zum Ponyreiten für Kinder lädt der Reit-, Fahr- und Pferdezuchtverein am Sonntag auf die Reitanlage Lichtenau in der Rudolf-Harbig-Straße 1. Los geht’s um 12 Uhr. Bis 14 Uhr können Kinder auf dem Rücken der Pferde eine gute Zeit verbringen.

> Die Aufstellung des Maibaums steht am Samstag auf dem Lindenplatz an. Der Heimatverein und der Verbund der Selbständigen organisieren die Feier. Es gibt Speis und Trank sowie Musik vom Musikverein Feuerwehrkapelle. Los geht’s um 15 Uhr.

Schönau

> Kabarettist Prof. Dr. Hans-Peter Schwöbel tritt am Samstag ab 19 Uhr in der Hühnerfautei auf. "Der mit dem Wort tanzt" wendet sich mit Liebe zur kurpfälzischen "Mudderschbrooch" Themen aus Politik, Gesellschaft, Ökonomie, Glaube und Heimat. Er beherrscht Satire, Poesie und Dialekt. Einlass ist ab 18 Uhr, der Eintritt zur Veranstaltung des Vereins Alt-Schönau ist frei; aufgrund begrenzten Platzangebots ist jedoch eine Anmeldung unter Telefon 0 62 28 / 4 34 erforderlich.

> Lowell "Banana" Levinger wird am Sonntag um 19 Uhr im Pfälzer Hof zu Gast sein. Veranstalter ist der Verein Kulturbrücke in Kooperation mit "Lampenhain goes acoustic". Der Eintritt ist frei. Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung gebeten, per Telefon an 0 62 28 / 91 29 30 oder per E-Mail an kulturbruecke@pfaelzerhof.com

> Das "Skylark String Trio" musiziert am Sonntag um 18 Uhr in der Stadthalle im Rahmen der Reihe "Livemusik im Schaufenster" in Kooperation mit "Konzerte am Neckar". Eintritt frei, Spenden erbeten.

Wiesenbach

> Skulpturen und Gefäße in Ton sind das Thema von Ulrike Schneck am Sonntag von 15 bis 17 Uhr in der Bürgergalerie "Alte Ziegelei" in der Poststraße 8. Gezeigt werden verschiedene Tonarten und deren Verwendung. Erklärt werden Aufbautechniken, zudem gibt es Einblicke in Raku Brand und den eigenen Ofenbau.

Flohmärkte in der Region

Dossenheim

Arbeiterwohlfahrt. Frühlings-Flohmarkt "Rund ums Kind" am Sonntag, 28. April, 12 bis 15 Uhr, Aufbau ab 11 Uhr auf dem Schulhof der Kurpfalzschule. Standanmeldungen unter Telefon 0 62 21 / 86 27 28.

Elternbeirat Kurpfalzschule. Schülerflohmarkt am Samstag, 4. Mai, 10 bis 12 Uhr auf dem Schulhof, Lessingstraße 11.

Katholischer Kindergarten. Flohmarkt für Kindersachen, wie Bücher, Kleidung, Spielsachen am Samstag, 4. Mai von 9 bis 13 Uhr, Wilhelmstraße 43.

Eppelheim

Stadt. Hofflohmarkt bei Privathaushalten am Samstag, 27. April, 10 bis 16 Uhr im Stadtgebiet. Anmeldung unter Telefon 01 51 / 59 00 03 43.

Leimen

Hofflohmarkt Gauangelloch. Bei allen teilnehmenden "Angellochern" am Sonntag, 5. Mai, 11 bis 16 Uhr, Anmeldung erfolgt im Internet unter www.hofflohmaerkte-leimen.de

Kindergarten Probsterwald. Kindersachenflohmarkt am Samstag, 27. April, 10 bis 14 Uhr, Aufbau ab 9 Uhr, Martin-Luther-Haus. Anmeldung über kiga.probsterwald.stilgen@kbz.ekiba.de

Lobbach

SG Lobenfeld. Flohmarkt für Allerlei am Samstag, 4. Mai,von 9 bis 16 Uhr rund ums SG-Clubhaus und bei Regen in der Maienbachhalle. Anmeldung und Info: flohmarkt@sglobenfeld.de

Nußloch

Gemeinde. Anwohnerflohmarkt auf Hof- und Parkplätzen privater Haushalte am Sonntag, 5. Mai von 10 bis 15 Uhr in Karl-Gehrig-Straße und Kurpfalzstraße.

Schönau

CDU. Flohmarkt für Antiquitäten, Spielzeug, Kleidung, Raritäten am Samstag, 27. April von 9 bis 16 Uhr auf dem Festplatz, Standanmeldungen möglich unter Anrufbeantworter 0 62 28 / 14 37 oder per E-Mail vorstand@cdu-schoenau.de