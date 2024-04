Von Kerstin von Splényi

Walldorf. Trotz des plötzlich zurückgekehrten Winters haben es sich die 42 Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Stadtkapelle Walldorf nicht nehmen lassen, die Astorstädter wie jedes Jahr auf den Frühling einzustimmen. Frühling ist immer verbunden mit Hoffnung und Neubeginn. Folgerichtig startete die Stadtkapelle unter der Leitung von Markus Schneider mit den Trompetenfanfaren der Rhapsodie "A Day of Hope" von Fritz Neuböck in den Abend. Die Moderation des Abends übernahmen Maren Hüther und Willi Fritschi.

Viele treibt es nach einem langen Winter hinaus in die Natur, am besten auf eine Wanderung. Genau dahin nahmen die Walldorfer Musiker die Zuhörerschaft mit – eine Wanderung in die Schönheit der Berge. Die Ouvertüre "Alpine Inspirations" des Tiroler Komponisten Martin Scharnagl startet zum Sonnenaufgang mit gewaltigen Klängen von Trompeten, Flügelhörnern und Tenorhörnern in Dur. Die musikalischen Bilder wurden von Holz- und Blechbläsern getragen, wechselten von Dur in Moll und wieder zurück und ließen die Zuhörenden vor dem geistigen Auge ein Alpenpanorama genießen.

In die Welt von Hogwarts entführte die Stadtkapelle mit der Filmmusik zu "Harry Potter und der Orden des Phönix" von Nicholas Hopper und John Williams. Zunächst fehlte "Zauberer" Markus Schneider der Taktstock, um Ordnung in die Noten zu bekommen. Dank der Kinder im Publikum und dem von ihnen beigebrachten Zauberstab war dieses Chaos mit einem Augenzwinkern beseitigt.

Mit einer Hommage an einen der einflussreichsten Gitarristen der Rockmusik ging es in die Pause. Der Latinrock von Carlos Santana wurde von Giancarlo Gazzani in einem Medley einiger seiner größten Hits verewigt.

Den zweiten Teil eröffnete der Musikverein mit einem Ehrungsreigen. Altsaxofonistin Katja Herrmann erhielt Urkunde und Ehrennadel für zehn Jahre Mitgliedschaft. Katarina und Rudolf Seitz sowie Ruth Neugebauer wurden für jahrzehntelange Mitgestaltung und Unterstützung zu Ehrenmitgliedern ernannt. Mit der zum zehnjährigen Jubiläum der Huntingdonshire Concert Band von Philip Sparke geschriebenen Ouvertüre "A Huntingdon Celebration" rundete die Stadtkapelle diese Ehrungen ab.

Mit starken Kontrasten in Melodie, Klangfarben und Rhythmus zeichnete die Stadtkapelle ein musikalisches Bild der Vulkaninsel Lanzarote. Markus Götz‘ Komposition "Montañas del Fuego" ist von den Feuerbergen inspiriert. Dass Rock- und Blasmusik ein ungeheuer verbindendes Potenzial haben, bewiesen die Musikerinnen und Musiker mit dem Medley aus den Hits der Rockband Bon Jovi. Komponist Wolfgang Wössner hat seinen "Bon Jovi – Rock Mix" mit echten Herausforderungen speziell für die hoch arrangierten Trompeten gespickt.

Deutschsprachige Popmusik der 1980er gab es zum Höhepunkt des Abends. Das Discofeeling wurde mit nicht nur dem Medley "80er Kulttour 2" von Thiemo Kraas zu Gehör gebracht, sondern auch mit Glitzerhüten, Glimmerjacken und einem Dirigenten in Silberhose und mit viel Hüftschwung in Szene gesetzt.

Mit viel Beifall forderten die Zuhörer eine Zugabe ein. Mit der Polka "Böhmische Liebe" von Mathias Rauch wurde nicht nur dieser Wunsch erfüllt, sondern es gab mit dem Duett von Tabea Schumacher und Michael Weik auch noch einen überraschenden gesanglichen Höhepunkt. Das Badner-Lied setzte den Schlusspunkt und die Stadtkapelle geleitete das Walldorfer Publikum nicht nur in "das schönste Land in Deutschlands Gau’n", sondern auch zu einem geselligen Umtrunk ins Foyer.