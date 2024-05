Region Heidelberg. (lesa) Neue Woche, neuer Feiertag. An Fronleichnam haben die meisten Menschen in der Region wohl frei und es ist allerhand geboten. Was am Mittwoch und Donnerstag, 29. und 30. Mai in der Region ansteht, fasst die RNZ soweit bekannt zusammen.

Dossenheim

> Das Sportabzeichen in der Disziplin Schwimmen wird am Mittwoch um 17 Uhr im Hallenbad abgenommen. Es ist der erste in einer ganzen Reihe von Abnahmeterminen der TSG Germania Dossenheim: Am 19. Juni, 17. Juli, 21. August und 18. September stehen die Leichtathletik-Disziplinen um, 16.45 Uhr an der Hütte am Sportplatz im Fokus, am 16. Oktober ist um 17 Uhr wiederum Schwimmen dran. Zur Teilnahme an den Abnahmen ist eine Anmeldung nötig bei Christel Bachert unter Telefon 01 57 / 58 16 29 58 oder per E-Mail an c.bachert@tsg-germania.de.

Eppelheim

> Eine öffentliche Fraktionssitzung hält die CDU am Mittwoch um 19 Uhr im Rathaus ab. Gäste sind zum Austausch willkommen.

> Eine öffentliche Gesprächsrunde zum Thema "Was bewegt Eppelheim?" veranstaltet der Verein "Eppelheim bewegen" am Mittwoch um 20 Uhr. Interessierte sind ins Grill-Restaurant "Zum Schützenhaus", Rudolf-Wild-Straße 135 eingeladen.

> "Chai-Zeit" ist am Mittwoch ab 19 Uhr im Haus der Begegnung, Hauptstraße 82. Das Programm: "ein Treffen am Abend bei Chai, Kaffee, Tee und Fingerfood".

> Die Ergebnisse ihrer Umfrage "Eppelmeter" stellt die Eppelheimer Liste am Mittwoch um 19.30 Uhr im Restaurant "Zum Schützenhaus", Rudolf-Wild-Straße 135, vor. Auch die Kandidaten für die Kommunalwahl sind vor Ort.

> Fronleichnam begehen die drei katholischen Pfarreien St. Bartholomäus, St. Marien und St. Joseph am Donnerstag gemeinsam. Los geht’s mit der Messfeier um 10 Uhr in der Christkönigkirche. Dann führt die Prozession über die Rudolf-Wild-Straße vors Gemeindehaus St. Franziskus, wo ein Altar geschmückt ist, und von dort über die Christophstraße zum Hans-Junginger-Platz, wo ein zweiter Altar gestaltet ist. Der Abschluss findet in der Josephskirche statt, die musikalische Gestaltung übernehmen Projektchor und Musikverein Pfaffengrund.

> Mittagessen gibt die Böhmerwaldjugend am Donnerstag ab 12 Uhr zu "günstigem Preis"ab. Essen gibt es im Franziskushof.

Leimen

> "Baby in Bewegung" heißt ein offener Treff, der immer mittwochs von 15 bis 16.30 Uhr am Quer stattfindet. Auch am Mittwoch leitet Dorothea Sickmüller den kostenfreien Treff für Eltern und Kinder im Alter von sechs Monaten bis drei Jahre. Auf dem Programm stehen unter anderem ein offenes Ohr für Bedürfnisse und Sorgen, der Austausch der Eltern untereinander und Bewegung und Entwicklung der Kinder.

Lobbach

> Das zentrale Fest der katholischen Seelsorgeeinheit Neckar-Elsenz findet am Donnerstag auf dem Sportplatz an der Maienbachhalle in Lobenfeld statt. Beginn ist um 10 Uhr. Es gibt eine Prozession mit vier Stationen und Blumenteppichen vor den Altären. Im Anschluss ist ein Rahmenprogramm mit Mittagessen, Kinderprogramm und Hüpfburg geboten. Während der Prozession werden laut Gemeinde zwischen 10.30 und 12.30 Uhr kurzzeitige Sperrungen dieser Straßen nötig: Sportplatzweg, Klosterstraße, Torgartenstraße, Wehrstraße und "In der Au".

Mauer

> Musikfest feiert der Musikverein Mauer am Donnerstag zu Fronleichnam. Von 11.30 bis 17 Uhr gibt es Blasmusik, Essen und Getränke am Schulhof im Festzelt.

Neckargemünd

> Eine öffentliche Führung über die Burg Dilsberg findet am Donnerstag um 15 Uhr statt. Treffpunkt ist im Burginnenhof.

Schönau

> "Blue" heißt die Band, die am Mittwoch um 19.30 Uhr in der Stadthalle, Weinheimer Straße 4, spielt. Im Rahmen der Reihe "Live-Musik im Schaufenster" treffen die drei Musiker halbakustische, melodiöse, leichte und elegante Töne für einen "unvergesslichen Sommerabend". Wegen der Wettervorhersage findet das Konzert nicht wie ursprünglich geplant an der Hühnerfautei statt.

Wiesenbach

> Zum offenen Singen lädt am Donnerstag Singer-Songwriter Hartmut Hatzfeld in den Antoniushof. Los geht’s um 16 Uhr.