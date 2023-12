Region Heidelberg. (bmi) Die Lust am Licht ist omnipräsent. Tausende Leuchten in Fenstern, Vorgärten und Ortszentren prägen die letzten Wochen des Jahres. Die opulente Beleuchtung gehört auch rund um Heidelberg zur Weihnachtszeit wie der Christbaum, der Adventskranz und -kalender, der Gottesdienstbesuch oder die Bescherung. RNZ-Fotograf Alexander Müller hat sich auf eine Tour durch die Region gemacht und die schönsten Lichtspiele im Bild festgehalten.

Los geht’s in Eppelheim. Hier zaubert eine Eisbärenfamilie einen Hauch von Disneyland auf den Gottlob-Hees-Platz vor der evangelischen Kirche. Die Stadt hatte die Beleuchtung – passend zum Eishockeyclub Eppelheimer Eisbären – 2020 für 3400 Euro gekauft. In der Hochphase der Corona-Pandemie sorgte der neue Blickfang im wahrsten Sinne des Wortes für einen Lichtblick. Der weithin sichtbare Wasserturm wird in der Adventszeit allerdings nicht mehr zum "Leuchtturm" – allein dort funkelten 2020 noch 14.400 LED-Lämpchen, dieses Jahr leuchten hier nur ein kleiner Weihnachtsbaum und ein Rentier.

In Sandhausen funkeln im Advent nicht nur die Straßenlaternen, sondern daran angebracht sind Kerzen, Sterne und andere weihnachtliche Elemente. Quer über den Lège-Cap-Ferret-Platz sorgt ein Lichterteppich in Sandhausen für Weihnachtsstimmung. In Leimen ist für Lichterfreunde der Georgi-Marktplatz empfohlen. Hier lässt die Stadt die derzeit kahlen Bäume leuchten. Am historischen Rathaus funkeln Sterne über der Straße und Lichterteppiche an den Fenstern sowie am Geländer des Balkons. Aber auch alle anderen Stadtteile, die Friedhöfe und zentrale Plätze sind festlich geschmückt.

In Nußloch bilden Lichterteppiche am Rathaus und an der Bücherei ein Meer von Hunderten funkelnder Schneeflocken. Auf dem Lindenplatz erstrahlen die Bäume, und auch an der katholischen Kirche ist es nun besonders heimelig. In Meckesheim und Mönchzell sorgen funkelnde Bäume am Straßenrand in den Ortszentren für wahre "Weihnachtsmeilen". In Mauer gibt es besonderen Adventsschmuck: "Runde Weihnachtssterne" hängen an den Straßenlaternen in den Durchgangsstraßen, und auch am Boden leuchten zwei riesige Sterne.

In Bammental macht eine Riesen-Weihnachtskugel den Kreisel am Ortseingang Richtung Gauangelloch zum Blickfang, und es leuchten Sterne sowie LED-Kerzen an den Bäumen vorm Rathaus. In Neckargemünd prägen unterschiedliche Sternformationen die Altstadt. Der stets stimmungsvolle Marktplatz kommt aktuell besonders zur Geltung. Und in Neckarsteinach machen Lichterketten die Stippvisite durch die Vierburgenstadt in der Kirchenstraße, Hirschgasse und auch auf der Bundesstraße B37 im Advent besonders sehenswert.

Es ist ein fast schon magischer Anblick, der sich abends demjenigen bietet, der von der katholischen Kirche kommend nach links auf den Dossenheimer Rathausplatz biegt. Hunderte von kleinen Lichtern erleuchten die Dunkelheit. Lichterketten sind über die Straßen gespannt und in der Mitte, auf der Grünfläche vor der Verwaltung, thront ein stolzer geschmückter Weihnachtsbaum. Mehr Weihnachtsstimmung geht kaum – es sei denn, Wettergott Petrus garniert die Szenerie pünktlich zum Fest noch mit etwas Schnee ...