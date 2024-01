Rauenberg. (kbw) An der Sandsteinmauer im nördlichen Teil des Rauenberger Friedhofs stehen demnächst umfangreiche Arbeiten an. Der Rauenberger Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit die Pläne dafür gebilligt. Anders als bei Arbeiten an einem benachbarten Mauerstück im vergangenen Jahr soll dieses Mal das bestehende Bauwerk aber nicht abgebrochen und durch neues Material

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote