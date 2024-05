Von Agnieszka Dorn

Leimen. Die Freibadsaison in Leimen ist eröffnet. Mit den ersten Badegästen stürzten sich auch Bürgermeisterin Claudia Felden, der Betriebsleiter der Stadtwerke Leimen, Rudi Kuhn, sowie der zweite Betriebsleiter Tobias Hornisch in die "Fluten". Eröffnet wurde das Badevergnügen am Pfingstsonntag um neun Uhr. Das Wetter war da aber nicht das Beste. Es