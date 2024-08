Von Felix Neidig

Leimen. Sommerferienzeit ist Freibadzeit. Und nachdem das Wetter in den vergangenen Wochen alles andere als ideal fürs Planschen und Entspannen in den Bädern der Region war, sind die Aussichten in den nächsten Tagen laut den Meteorologen besser.

Passend dazu hat die RNZ die drei Freibäder des Heidelberger Umlands – den Bäderpark Leimen, das