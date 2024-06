Von Christina Schäfer

Weinheim. Wenn Roland Kern an die Fête de la Musique denkt, dann denkt er vor allem an eins: Urlaub. Weinheims Pressesprecher liebt das Nachbarland, ist dort regelmäßig während der wohlverdienten Urlaubszeit anzutreffen. Und das schon seit vielen Jahren, wie er sagt. Hier hat er die Fête de la Musique schon oft erlebt. Die erste ist schon einige Zeit her, erinnert er sich. Es war zu den Zeiten, als er mit einer Delegation aus Weinheims Nachbarstadt Schriesheim in deren Partnerstadt Uzès zu Gast war.

Tief unten im Süden Frankreichs lernt er die Faszination dieser niederschwelligen Veranstaltung kennen, die das Genießen in den Mittelpunkt stellt. Man trifft sich auf einem Platz, es spielt Musik, es wird gegessen und getrunken. "Ich bin ein großer Fan", macht Kern seine Begeisterung für die Mischung von Musik und "Savoir Vivre" in offener und lockerer Atmosphäre deutlich. Und ja, er hatte schon lange die Idee, das Projekt nach Weinheim zu bringen.

Hintergrund Die erste Fête de la Musique wurde am 21. Juni 1982 in Paris als Straßenfest gefeiert. Sie hat seitdem an Popularität gewonnen und ist weit über die Grenzen Frankreichs hinaus bekannt. Mittlerweile haben viele weitere europäische Länder das Fest [+] Lesen Sie mehr Die erste Fête de la Musique wurde am 21. Juni 1982 in Paris als Straßenfest gefeiert. Sie hat seitdem an Popularität gewonnen und ist weit über die Grenzen Frankreichs hinaus bekannt. Mittlerweile haben viele weitere europäische Länder das Fest übernommen, darunter neben Deutschland auch Österreich, die Schweiz, Italien und Griechenland. Auch in der für ausländische Festkultur durchaus offenen Türkei ist man auf diesen Geschmack gekommen. In Deutschland fand die erst Fête de la Musique 1985 in München statt. 1995 folgte Berlin, 2001 dann Kamenz. Seitdem werden es regelmäßig mehr Veranstaltungsorte. Dieses Jahr soll die Fête de la Musique in mehr als 140 Städten und Orten in Deutschland stattfinden. Weltweit waren es 2022 sogar 1300 Städte. Wichtig ist bei dem sehr offenen Fest-Konzept die Niederschwelligkeit, mit der auch eine Kostenfreiheit der Musikkonzerte einhergeht. [-] Weniger anzeigen

Ausschlaggebend dafür, dass seine Idee Wirklichkeit wird, ist ein Treffen der Arbeitsgemeinschaft der Partnerschaftsbeauftragten entlang der Bergstraße. Es geht um die Frage, wie man die deutsch-französische Freundschaft fördern kann. Aus dieser Überlegung wird die Fête de la Musique in der Zweiburgenstadt geboren. 2018 findet sie erstmals statt. 2019 folgt die Wiederholung. Man setzt die Veranstaltung bewusst auf einen Freitagabend, bewusst mit einem Startzeitpunkt um 18 Uhr, damit sich der Einzelhandel einklinken kann.

"Das war eine weitere Idee: Die Fête zu nutzen für eine Innenstadtbelebung", erklärt Kern den Gedanken dahinter. So ist es nicht nur genießen, sondern auch shoppen. Zu Beginn ist die Resonanz der Einzelhändler schleppend, gibt Weinheims Pressesprecher zu. Mittlerweile sind mehr und mehr Ladeninhaber bereit, ihre Türen über die übliche Geschäftszeit hinaus zu öffnen, sich vielleicht sogar mit einer kleinen Aktion zu beteiligen.

Aber was macht nun eine gute Fête de la Musique aus? "Es muss immer französisch angehaucht sein", nennt Roland Kern eine einleuchtende Grundbedingung. Das gilt für Kulinarik wie für Musik, schließt aber auch andere Einflüsse nicht aus. Zudem, so sagt er, ist es wichtig, eine gute Mischung aus Neuem und Bekanntem zu haben.

Auf "Alles neu" hätte Kern in diesem Zusammenhang gern verzichtet – kann er aber nicht, als 2020 die Pandemie in die Welt donnert. Da muss eine völlig andere Fête ausgearbeitet werden, "mit Abstand und 3G und 2G; all das, was man heute nicht mehr hören will", verdreht Kern die Augen. Dennoch zieht die Stadt es durch – im Schlosshof statt in der Fußgängerzone und auf dem Marktplatz.

"Es gibt jetzt zwei Zeitrechnungen", sagt Kern daher. Am 5. Juli findet die Fête de la Musique also zum vierten Mal in der Innenstadt statt. "Wir sind jetzt sogar größer", sagt Kern und verweist auf fünf Orte, an denen Musik zu hören sein wird.

Die Musik

Bei der Musik, so sagt der Organisator, gibt es in diesem Jahr einen großen Wechsel. Eine Konstante ist Nicolai Pfister. Er ist bisher immer dabei gewesen – immer in verschiedenen Formationen. In diesem Jahr hat er für den Abend das Trio "Loopify" zusammengestellt, das auf dem Dürreplatz spielt. Pfisterer wird gemeinsam mit dem Bassisten und Loop-Künstler Martin Simon sowie Sängerin Maren Kips ein Repertoire von Jazz bis Party-Musik bieten.

An der Reiterin wird das Salon-Orchester "Chapeau" Stellung beziehen. Hier darf man sich auf deutschen Schlager der 1920er- bis 1960er-Jahre freuen, vor allem Filmmusik von unvergessenen Interpreten wie Hans Albers, Marlene Dietrich, Johannes Heesters, den Comedian Harmonists, Trude Herr sowie Bill Ramsey.

Weiter in Richtung Marktplatz wird in der Zweiburgen-Passage vor dem Bistro- und Feinkostgeschäft La Toscana "Mojo Hand" zu hören sein. Jürgen Schultz sorgt zusammen mit Konrad Fink am Bass, Matthias Huber am Schlagzeug sowie dem Soul- und Bluessänger Wins Dyer für das Aufleben des Blues.

Neue "Bühne" ist die Mittlere Hauptstraße. Sie wird vor dem Pop-up-Store von der vierköpfigen Band "Teamplay" aus Edingen-Neckarhausen mit französischem Einschlag bespielt.

Wenn die Bands mal eine Pause brauchen, wird das "Tobias Escher Trio", das während des Abends durch die Innenstadt zieht, sie würdig vertreten. Gegen 21.30 Uhr bildet die traditionelle gemeinsame Session vor dem Alten Rathaus auf dem Marktplatz, dem fünften und damit letzten Musikknotenpunkt in der Innenstadt, den Abschluss. Alle Bands spielen übrigens ohne aufwändige Technik im Stil von Hautnah-Konzerten, also nahe am Publikum.

Die Kulinarik

Was wäre ein Aufenthalt im badischen Frankreich ohne die dazu passende Verköstigung? Die gehört natürlich auch für Roland Kern dazu. Und deren Mix ist so breit an Geschmäckern wie die Musik. So sorgt in der Mittleren Hauptstraße Alex Lastovetzki, Chef des Bier-Spezialitätenladens "BierArt", mit besonderen Bieren und Weinen und den Quiches von Theresa Mendel (Café Mendel) für Gaumengenuss.

Auf dem Dürreplatz ist es auch "BierArt" und dazu die italienische Feinkost Al Dente sowie die Foodcourt-Gastronomie der Weinheim Galerie mit türkischen und chinesischen Gerichten, die für Essen und Trinken sorgen.

Die Woinemer Hausbrauerei und das Kino "Modernes Theater" zeichnen sich für die Gastronomie an der Reiterin verantwortlich. In der Zwei-Burgen-Passage wird die Bewirtung selbstredend von La Toscana übernommen. Und am Marktplatz – nun, da haben die Gäste noch einmal die breite Auswahl.

Roland Kern ist froh, dass sich die Fête de la Musique im Veranstaltungskalender der Stadt bereits fest etabliert hat, und – wie beschrieben – selbst zu Corona-Zeiten eine Konstante gewesen ist.

Weinheims Pressesprecher würde es aber vor allem freuen, wenn sich eine zweite Konstante auch in diesem Jahr wieder unter Beweis stellt. "Wir hatten bisher immer Glück mit dem Wetter", erinnert er sich an die Abende zurück. Schließlich genießt sich französisches Flair an einem lauen Sommerabend im Licht der untergehenden Sonne noch immer am Schönsten.

Tobias Escher hat Jazz-Akkordeon im Hauptfach studiert. Er kann aber noch viel mehr. Foto: zg

"Wir spielen natürlich auch Musette"

Bei der Fête de la Musique ist Tobias Escher erstmals dabei. Weinheim kennt er von Auftritten jedoch schon lange.

Weinheim. (cis) Weinheim ist Tobias Escher wahrlich nicht unbekannt. Zuletzt hat er hier im Herbst auf der Bühne der Stadthalle gestanden. Damals war es das Jubiläum der Lebenshilfe. Zusammen mit dem Odenwälder Shanty Chor hat er als deren Akkordeonist gratuliert. Nun steht sein nächstes Gastspiel an. Allerdings an anderem Ort. Und in kleinerer Besetzung. Als eine Art Straßenmusikant in der Fußgängerzone. Tobias Escher wird zusammen mit Florian Vogel an der Geige und Peter Stepan an der Gitarre zur Fête de la Musique am 5. Juli anreisen.

Die Fußgängerzone als Bühne – auch die kennt Escher. "Ich war schon bei anderen Events dort und habe gespielt", sagt er. Er erinnert sich, dass er auch damals als Straßenmusikant die Fußgängerzone entlang gelaufen ist und die Menschen an verschiedenen Plätzen mit der Musik seines Akkordeons unterhalten hat. Als Straßenmusikant zu spielen, sagt Escher, ist besonders: "Es ist immer interessant zu sehen, wer bleibt stehen, wer geht weiter." Ein paar hören immer zu, weiß er aus Erfahrung. Dann lacht er: "Die Kinder bleiben immer stehen."

Das "Tobias Escher Trio" wird im Rahmen der Fête de la Musique an den diversen Musikpunkten spielen. Immer dann, wenn der dortige Act mal eine Pause braucht, sind Escher, Stepan und Vogel zur Stelle. Weil es einfach so gut passt. Das Akkordeon und die Fête de la Musique – was könnte mehr Flair verbreiten als dieses Instrument, bei dem man doch direkt an Pariser Bistros oder das Künstlerviertel Montmartre denkt? "Das stimmt. Viele bringen das tatsächlich miteinander in Verbindung", lacht Escher. "Wir spielen natürlich auch Musette, aber auch viel Gypsy Swing", gibt er einen Ausblick auf das Repertoire des Trios.

Er verspricht eine sehr bunte Mischung. "Das ist mein Markenzeichen", sagt der Berufsmusiker, der 2008 am Hohner Musikkonservatorium Trossingen das Studium mit Hauptfach Jazz-Akkordeon abgeschlossen hat. Seine beiden Mitspieler kennt er übrigens schon lange, spielt in verschiedenen Formationen mit ihnen gemeinsam oder auch einzeln. "Peter Stepan und mich gibt es auch als Duo", erzählt er. Dabei entsteht dann nicht nur Musik, sondern auch Kindertheater. Aber die drei zusammen als Trio – "das ist eine Premiere", freut sich Tobias Escher. Und wie es so ist, wenn Profis miteinander spielen, wird das Programm dann sicher auch mal zur Seite gelegt. "Wir spielen bestimmt mal einen Tango oder etwas Italienisches", überlegt Tobias Escher. Die Spontanität darf jedenfalls nicht zu kurz kommen. Ein bisschen, so sagt der Musiker, wird auch die Stimmung über das Programm entscheiden.

Nicht nur das Trio, auch die Fête de la Musique ist für Tobias Escher eine Premiere. Eine, auf die er sich sehr freut. "Das ist einfach ein super Ambiente in der Innenstadt Weinheims", sagt er. Und auf die Stimmung, die sich an diesem französischen Abend in der Stadt verströmt, auf die, so sagt er, sei er wirklich gespannt.