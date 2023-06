Von Agnieszka Dorn

Nußloch. Vögel, die sich im Schnee gegenüberstehen, ein krabbelnder Sandlaufkäfer, ein lichtdurchfluteter Wald, ein schöner Schmetterling. Derzeit läuft im Nußlocher Rathaus eine Fotoausstellung vom Naturschutzbund (Nabu) Leimen-Nußloch unter dem Titel "Natur in unserer Heimat".

Auf die Lauer gelegt, haben sich die Nabu-Mitglieder Helga Krötzsch, Hagen Schmid, Frank von Appen und Bertram Lütke. Entstanden sind imposante Naturaufnahmen rund um Nußloch. Die Ausstellung ist dem Nußlocher Kreisnaturschutzwart Heiner Schmidt gewidmet, der sich in den vergangenen Jahrzehnten für den Erhalt der Natur rund um Nußloch eingesetzt hat. Ohne ihn würde es einige Naturschutzgebiete nicht geben.

Bürgermeister Joachim Förster (v.l.) eröffnete gemeinsam mit Frank von Appen, Helga Krötzsch und Hagen Schmid die Ausstellung. Foto: A. Dorn

Die Fotografien zeigen vor allem eine sehr heile Welt, bemerkte Bürgermeister Joachim Förster bei der Vernissage. Es sei eine Welt, bei der man beim Betrachten glauben kann, dass es der Natur in der Region und generell gut gehe. Förster meinte mit Blick auf den Klimawandel, die Natur und alles, was in ihr lebe, sei unter Druck wie lange nicht. Wetterextreme nähmen immer schlimmere Formen an.

Die aktuelle Hitzeperiode zeige, dass der Klimawandel nicht nur komme, sonders bereits längst da sei. Die Menschheit stehe gerade vor der Herausforderung des Jahrhunderts – und mit der Menschheit auch die Tier- und Pflanzenwelt in der Natur. "Der Wald stirbt", betonte Förster.

Laut Landwirtschaftsminister Cem Özdemir solle nur noch jeder fünfte Baum völlig gesund sein. Und damit verbunden nehme auch das Pflanzen- und Tierartensterben zu. Laut Förster sterben derzeit bis zu 150 Pflanzen- und Tierarten sowie Insekten pro Tag. Das sei das größte Massensterben seit 66 Millionen Jahren – seit dem Aussterben der Dinosaurier.

Um seinen Punkt zu veranschaulichen, führte Förster folgendes Beispiel ins Feld: Habe man früher vier Milchpackungen an Insekten eingefangen, so sei es heute nur noch eine Packung. Alles sei ein Kreislauf: Je mehr Insekten sterben, desto weniger haben Vögel Nahrung. Und auch sie sterben in der Folge. Abgesehen vom Autolärm werde es in der heutigen Zeit mit Blick auf das Vogelgezwitscher immer ruhiger um einen herum.

Das bestätigten auch die Fotografen der Ausstellung, die auf ihrem ...