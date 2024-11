Edingen-Neckarhausen. (RNZ) Eine wahre Perle von Stadt, ein pulsierendes Kulturzentrum und mit rund 300 Sonnentagen im Jahr ein wettergesegneter Touristen-Magnet – so erlebte RNZ-Mitarbeiterin Nicoline Pilz noch vor vier Wochen die spanische Großstadt Valencia bei einer fünftägigen Städtereise mit Freundinnen. Doch kaum waren sie wieder zuhause, führten sintflutartige Regenfälle in und um Valencia zur Katastrophe.

Als einen Beitrag zur Spenden-Unterstützung der unzähligen Betroffenen gab es kürzlich eine Soirée in der Evangelischen Kirche in Edingen, mit eindrucksvollem Lichtbildervortrag von Nicoline Pilz und mit einfühlsamen Liedern und Songs, vorgetragen von Stephan "Stips" Kraus-Vierling.

Von ihm kam auch die Idee zu diesen "Zwei Stunden für Valencia", wie er die Veranstaltung überschrieb. Die erschütternden Nachrichten über all die Toten und Vermissten, Verletzten und Obdachlosen, die Bilder der schrecklichen Verwüstungen und der sich grausam in die Länge ziehenden Bergungsarbeiten – dies alles gab den Impuls. Spontan rief Kraus-Vierling seine Reporter-Kollegin für einen Bildervortrag an, zum Dokumentieren des Vorher und Nachher dieses so jäh hereingebrochenen Flut-Desasters. Und wie bei Nicoline Pilz, so lief er auch bei Pfarrer Bernd Kreissig offene Türen ein. Dieser bot sofort die evangelische Kirche nebst Beamer und großer Leinwand an.

Kraus-Vierlings Gemeinderatskollege Gerd Wolf entwarf und druckte auf die Schnelle noch einige ansprechende Plakate und Flyer. Und so fand die bewusst ganz kurzfristig organisierte Soirée mit einem immerhin rund zur Hälfte gefüllten Gotteshaus doch einen schönen Zuspruch.

In ihrer Bilderschau zeigte Pilz herrliche Impressionen von Valencia, mit der Kathedrale, dem großartigen, zum Unesco-Welterbe zählenden Gotik-Profanbau der Seidenbörse, aber auch mit spektakulären modernen Gebäuden, allem voran jenen der "Stadt der Künste und der Wissenschaften", entworfen vom valencianischen Architekten Santiago Calatrava und erbaut im früheren Flussbett des Turia.

Die Referentin gab einen Überblick über die lange, wechselvolle Geschichte der Bischofsstadt am Mittelmeer. Schon 138 v. Chr. von den Römern gegründet, nahm Valencia, nach maurischer Herrschaft und christlicher Rückeroberung, vor allem im 15. Jahrhundert einen rasanten Aufschwung und ist heute mit knapp 800.000 Einwohnern Spaniens drittgrößte Stadt. Dem sonnigen Bilderstrauß folgten abrupt einige Aufnahmen aus den Medien, die gerade einmal zehn Tagen später entstanden waren. Sie zeigten das Ausmaß an Zerstörung, Leid und Verzweiflung, das die infernalische Regenflut von jetzt auf nachher über Stadt und Region brachte. Und wie Nicoline Pilz anmerkte, hatten sie und Ehemann Thomas im Spätsommer schon einmal "Glück vor dem Unglück". Ihr Campingurlaub in Kroatien war bereits Regen- und Wind-getrübt – doch kaum abgereist, kam es dort, wie auch in Polen, Österreich und anderen Ländern, zu verheerenden Wolkenbrüchen und Überschwemmungen.

Dem Bildervortrag ließ Kraus-Vierling ruhige und reflektierende Lieder und Folksongs folgen. Darunter waren Friedensklassiker wie "Imagine" oder "Sag mir, wo die Blumen sind", aber auch mit Themen-Bezug Hannes Waders "Im Januar" als traurige Betrachtung der längst zu spürenden Auswirkungen des Klimawandels. Seine Frau Jutta Vierling steuerte zur Stärkung ofenfrisches Gebäck bei. Daneben stand der Korb für Spenden. Knapp über 500 Euro waren es am Ende, die Pfarrer Kreissig an ein Hilfskonto der evangelischen Kirche gab.