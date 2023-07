Von Marco Montalbano

Malsch. Nachdem während der Coronakrise 2020 und 2021 gar kein Flugplatzfest in Malsch möglich war und im letzten Jahr nur in stark reduzierter Form, kehrte es am vergangenen Wochenende in voller Größe zurück. Mehr noch. Es sei das "erfolgreichste Fest der letzten zehn Jahre" gewesen, freute sich die Flugsportgemeinschaft Letzenberg.

Nachdem man