Hirschberg. (ans) In den Sommerferien geht es in Hirschberg kunterbunt zu. Da locken nicht nur die Saatschule, die Awo-Ortsranderholung und "XundinsLeben". Auch die Ferienspiele, für die man sich seit Montag anmelden kann, versprechen viel Abwechslung. Hier ein Überblick über die 13 Tage, an denen Vereine und Institutionen zu Spiel und Spaß einladen.

> Montag, 14. August, Sommerrodelbahn Waldmichelbach – Freie Wähler Hirschberg: Treffpunkt: Parkplatz Mozartstraße, Beginn: 9.30 Uhr, Ende: 14 Uhr, Alter: acht bis 14 Jahre, Teilnehmerzahl: 16 Kinder, Verpflegung: Rucksack-Verpflegung und Sitzerhöhung mitgeben.

> Dienstag, 15. August, Besuch des Heidelberger Zoos – FDP Hirschberg: Treffpunkt: RNV-Bahnhof Leutershausen, Beginn: 11 Uhr, Ende: 18 Uhr, Alter: sechs bis zehn Jahre, Teilnehmerzahl: zehn Kinder, Verpflegung: Rucksack-Verpflegung mitgeben.

> Mittwoch, 16. August, "Kids on Bike" – Einführung ins Pumptrack-Fahren – Verein Odenwald-Bike-Marathon: Treffpunkt: Radsport Bergstraße, Hauptstraße 4, Beginn: 9 Uhr, Ende: 12 Uhr, Alter: acht bis zwölf Jahre, Teilnehmerzahl: acht Kinder, Verpflegung: Rucksack-Verpflegung mitgeben, Mountainbike und Helm mitbringen.

> Donnerstag, 17. August, Fahrsicherheitstraining mit der Verkehrspolizei – SG Leutershausen: Treffpunkt: Jugendhaus Hirschberg-Leutershausen, Beginn: 10 Uhr, Ende: 11.30 Uhr, Alter: sechs bis neun Jahre, Teilnehmerzahl: 20 Kinder, Verpflegung: Für Getränke wird gesorgt. Fahrrad und Helm mitbringen.

> Freitag, 18. August, Boulespiel-Schnuppertag – LSP Leutershausen: Treffpunkt: Boulegelände im Sportzentrum, Beginn: 9.30 Uhr, Ende: 12 Uhr, Alter: sieben bis 13 Jahre, Teilnehmerzahl: 22 Kinder, Verpflegung: Für Snacks und Getränke wird gesorgt.

> Montag, 21. August, Comic- und Mangazeichnen – Gemeindebücherei in Kooperation mit der VHS Badische Bergstraße: Treffpunkt: Gemeindebücherei Leutershausen, Beginn: 9 Uhr, Ende: 12 Uhr, Alter: neun bis 15 Jahre, Teilnehmerzahl: zwölf Kinder, Verpflegung: Für Snacks und Getränke wird gesorgt.

> Donnerstag, 24. August, Rallye durch das Buga-Gelände – Grüne Liste Hirschberg: Treffpunkt: Bushaltestelle Heddesheimer Straße, Beginn: 9 Uhr, Ende: 14.30 Uhr, Alter: sieben bis zwölf Jahre, Teilnehmerzahl: zwölf Kinder, Verpflegung: Rucksack-Verpflegung mitgeben.

> Montag, 28. August, Naturdetektive auf der Streuobstwiese – Verein für Naturpflege Hirschberg: Treffpunkt: Parkplatz beim Reitverein, Talstraße, Beginn: 9 Uhr, Ende: 12 Uhr, Alter: sechs bis zehn Jahre, Anzahl: zehn Kinder, Verpflegung: Rucksack-Verpflegung mitgeben.

> Donnerstag, 31. August, Landwirtschaft erleben – Lernort Bauernhof, Familie Rudolph: Treffpunkt: Brücke bei der Villa Rustica, Beginn: 9 Uhr, Ende: 12 Uhr, Alter: sechs bis zehn Jahre, Teilnehmerzahl: zehn Kinder, Verpflegung: Rucksack-Verpflegung mitgeben.

> Dienstag, 5. September, Besuch des Bauernhofes "Marbacher Hof" – SPD Hirschberg: Treffpunkt: Vorplatz Rathaus Hirschberg, Beginn: 10 Uhr, Ende: 14 Uhr, Alter: acht bis zwölf Jahre, Teilnehmerzahl: 15 Kinder, Verpflegung: Für Verpflegung wird gesorgt.

> Mittwoch, 6. September, Spaß mit der Filzkugel – TC Leutershausen: Treffpunkt: Anlage TC Leutershausen, Galgenstraße 7, Beginn: 10 Uhr, Ende: 12 Uhr, Alter: ab fünf Jahren, Teilnehmerzahl: ohne Beschränkung, Rucksack-Verpflegung mitgeben.

> Donnerstag, 7. September, Minigolf-Turnier – Oldtimerclub Leutershausen: Treffpunkt: Minigolfanlage Schriesheim, Beginn: 10 Uhr, Ende: 15 Uhr, Alter: ab zehn Jahren, Teilnehmerzahl: 15 Kinder, Verpflegung: Für Verpflegung wird gesorgt.

> Freitag, 8. September, Kinder-Sommerkino im Olympia-Kino: Der Förderverein des Olympia-Kinos Leutershausen und die Gemeinde Hirschberg laden zum Sommerkino ein. Der Film bleibt eine Überraschung. Treffpunkt: Olympia-Kino, Hölderlinstraße 2, Beginn: 15 Uhr, Ende: 17 Uhr, Alter: sechs bis 13 Jahre, Teilnehmerzahl: 120 Kinder, Verpflegung: eine kleine Tüte Popcorn.

Info: Anmelden für die Ferienspiele kann man sich bis zum 21. Juli. Die Plätze werden nach dem Anmeldedatum vergeben. Das entsprechjende Formular findet man im Internet unter www.hirschberg-fuer-kids.de/ferienangebote/ferienspiele. Den vollständig ausgefüllten Bogen kann man direkt im Rathaus, Zimmer 27, und im Bürgerbüro abgeben oder in den Rathaus-Briefkasten einwerfen. Man kann ihn auch mailen an gemeinde@hirschberg-bergstrasse.de. Die Teilnahmebestätigung erfolgt per Mail.