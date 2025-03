Von Anna Haasemann-Dunka

Meckesheim. Das Alte Rathaus in Mönchzell soll neu genutzt werden. Bereits in den Jahren 2023 und 2024 befassten sich der Gemeinderat sowie der Ortschaftsrat mit der Entwicklung des Gebäudes. Neue Erkenntnisse führten nun zum Überarbeiten der Pläne, die in den Bauantrag eingeflossen sind.

Eine der wesentlichen Änderungen betrifft die