Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Falsche Bescheidenheit mochte offenbar schon der Apostel Paulus nicht: "Ehre, wem Ehre gebührt", soll er in einem Brief an die Römer formuliert haben. Das bedeutet, wer Anerkennung verdient, der soll sie auch bekommen. In Edingen-Neckarhausen ehrt die Gemeinde seit 1993 Menschen, die sich in hohem Maße im sportlichen, kulturellen und