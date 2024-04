Region Heidelberg. (bmi/luw/lesa) Erneut schönes Frühlingswetter steht der Region an diesem Wochenende bevor. Neben manchem Fest unter freiem Himmel ist rund um Heidelberg am Samstag und Sonntag, 13. und 14. April, wieder ein buntes Veranstaltungsprogramm geboten. Soweit bekannt, eine Übersicht:

Dossenheim

> "Pour le plaisir!" ist das Motto des musikalischen Abends mit Marcel und Yann Loup Adam in der Museumsscheuer am Samstag. Um 20 Uhr sind beide im Rahmen der Reihe "Kunst und Kultur in der Scheuer" zu Gast. Im Gepäck haben sie eine Mischung aus Chansons, Liedern und Mundart samt ihrer beiden Akustikgitarren. Karten gibt es unter Telefon 0 62 21 / 8 65 13 60 oder per E-Mail an kks@buecherei-dossenheim.de. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

> Eine "grüne Fahrradbörse" veranstalten die Grünen am Samstag auf dem Rathausplatz. Von 10 bis 13 Uhr wird "alles rund ums Rad" von privat an privat getauscht und verkauft.

> Ein Künstlergespräch findet am Sonntag ab 14 Uhr in der Galerie Julia Philippi statt. Das Gespräch führt Künstler und Kunsthistoriker Jochen Steinmetz.

> Zum Frühlingsfest lädt der Kleintierzuchtverein am Sonntag ein. Los geht’s um 10 Uhr auf dem Vereinsgelände "In den Maßenäckern.

Eppelheim

> Eine Spielzeugbörse für Modellautos und -bahnen findet am Samstag in der Rudolf-Wild-Halle statt. Der Eintritt ist frei; geöffnet ist die Börse von 11 bis 16 Uhr.

> Das Frühlingsfest wird von Samstag bis Montag auf dem Parkplatz hinter dem katholischen Gemeindezentrum St. Franziskus gefeiert. Geboten ist an allen Tagen von 14 bis 20 Uhr ein Schaustellerpark, Dosenwerfen, ein Karussell, Imbissstände und vieles mehr. Am Montag, 15. April, ist Familientag mit vergünstigten Preisen.

> Der Sommertagszug zieht am Sonntag im Rahmen durch die Stadt. Die Aufstellung erfolgt ab 13.30 Uhr in der Schul-, Schiller- und Jakob-Ruppert-Straße. Von dort laufen die Gruppen um 14 Uhr durch Schiller-, See-, Hebel-, Hilda- Mozart- und Blumenstraße zum Hugo-Giese-Platz. Dort wird symbolisch der Winter verbrannt.

Heiligkreuzsteinach

> Zur Dorfputzaktion ruft die Gemeinde am Samstag auf. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Karl-Brand-Platz. Eimer, Müllsäcke und einige Schutzwesten stehen zur Verfügung, Arbeitshandschuhe sollten selbst mitgebracht werden. Zum Abschluss gibt’s ab 13 Uhr einen Imbiss.

Leimen

> Zum Waldputz lädt die Lokale Agenda am Samstag. Treffpunkt für freiwillige Helfer ist um 10 Uhr am Parkplatz Gossenbrunnen beim Naturfreundehaus, Heltenstraße 60a. Hilfsmittel werden zur Verfügung gestellt; Wegwarte des Naturparks Neckartal-Odenwald begleiten die Aktion.

> Zum Vorschwimmen und Probetraining lädt der Schwimmklub Leimen am Samstag alle schwimmbegeisterten Kinder mit Anmeldung ins Hallenbad. Geschwommen wird jeweils eine Bahn Kraul, Brust und Rücken. Dabei bewerten erfahrene Trainer die Leistung – so können die Kinder in Trainingsgruppen eingeordnet werden. In diesen Gruppen ist dann zweimal ein kostenloses Probetraining zum "Schnuppern" in den Trainingsalltag möglich. Die erforderliche Anmeldung geht per E-Mail an probetraining@neptun- leimen.de; unter dieser Adresse werden auch Fragen beantwortet.

> Einen Nachmittag mit Kaffee und Kuchen veranstaltet die katholische Frauengemeinschaft am Samstag um 15 Uhr. Leckeres gibt es im Mauritiushaus, Graben 7. Anschließend wird eine Andacht gefeiert; nicht nur Frauen sind willkommen.

> Ein regionaler Werkstattgottesdienst findet am Sonntag in der Dreifaltigkeitskirche St. Ilgen statt. Ab 10 Uhr geht es auf Einladung der evangelischen Kirchengemeinde mit Astrophysiker Robert Schmidt aus Leimen um die Frage "Ist da jemand? Auf der Suche nach Gott". Derweil werden Workshops für Kinder und Jugendliche angeboten; danach wird zum Kirchenkaffee eingeladen.

> Musik in der Mauritiuskirche wird am Sonntag geboten. In Fortsetzung der Reihe "50 Jahre klangvoll" spielt Michael Müller auf der Orgel Werke von Johann Sebastian Bach. Los geht’s auf Einladung der evangelischen Kirchengemeinde um 18 Uhr.

> Der Wichtelpfad von "Leimen legt los" startet am Sonntag um 10 Uhr offiziell in die nächste Saison. Mit neuen Figuren, Türen, Häusern, Beeten und mehr erwartet die Besucher ein zauberhafter Spaziergang durch den Wald. Diesmal kommt der Leimener Förster mit und erzählt Spannendes aus der Tier- und Pflanzenwelt; zudem berichtet ein Vogelnest-Experte Wissenswertes aus der Welt der Vögel.

Lobbach

> Für den Sommertagszug am Sonntag könnte der Treffpunkt treffender kaum gewählt sein: Die Blumenstraße ist Ausgangspunkt für den bunten Umzug in Lobenfeld, den die Gemeinde unterstützt von Feuerwehr und örtlichen Vereinen organisiert. Die Aufstellung an der Ecke zur Ziegelstraße erfolgt ab 13.30 Uhr, um 14 Uhr geht es durch die Klosterstraße bis zur Maienbachhalle. Dort findet der Abschluss statt; der katholische Kindergarten wie die SG Lobenfeld bewirten.

Mauer

> Eine Exkursion zu lokalen Streuobstwiesen veranstaltet der CDU-Gemeindeverband am Samstag. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Bahnhof. Von dort aus führen und informieren Armin Budig und Rainer Drös.

> Die Führung "Vom Menschen der Urzeit" findet wie berichtet nun wieder bis Oktober jeden Sonntag statt. Diesmal führt Heino Hobbie durch Informationszentrum, am Zeitenpfad entlang ins Urgeschichtliche Museum und in die Sandgrube Grafenrain. Treffpunkt für die Veranstaltung des Vereins "Homo heidelbergensis von Mauer" ist um 14 Uhr in der Bahnhofstraße 4.

Meckesheim-Mönchzell

> Der Sommertagszug in Mönchzell findet am Sonntag statt. Für die Durchführung und Mitgestaltung ist turnusgemäß die Freiwillige Feuerwehr Mönchzell zuständig. Im Anschluss an den Sommertagsumzug findet der Seniorennachmittag in der Lobbachhalle statt, zu dem die Gemeinde herzlich einlädt.

Neckargemünd

> Das Reparaturcafé Waldhilsbach findet am Samstag um 10 Uhr im Bürgerkeller, Schulstraße 8, statt. Das Motto auch diesmal: "Hosch was zu repariere?"

> Einen Bücherflohmarkt veranstaltet die Stadtbücherei am Samstag. Von 10 bis 14 Uhr kann ebendort gestöbert und geschmökert werden.

> "Textilien! Herstellung. Reparatur. Upcycling. Regionales (Kunst-)Handwerk mit aktuellen Themen und Trends" heißt die Ausstellung, die am Samstag um 11 Uhr im Museum im Rathaus eröffnet wird. Dies übernehmen Bürgermeister Frank Volk und Kulturreferentin Jasmin Hettinger bei Sektempfang, Livemusik, einer Modenschau und einem Bücherflohmarkt. In der Ausstellung sind bis 1. Juni historische Stickarbeiten und Spinnräder aus dem Sammlungsbestand zu sehen; zudem zeigen zwei Textilkünstlerinnen ihre Modekreationen und Kunstwerke und es gibt Aktionen zum Upcycling und zur ressourcenschonenden Textilreparatur.

> "Nie wieder ist jetzt" ruft das Neckargemünder Bündnis für Demokratie am Samstag als Motto einer Kundgebung auf dem Marktplatz aus. Zuvor zieht ein "Demozug" zum Marktplatz; Aufstellung ist ab 14.30 Uhr am Bahnhof.

> "Stadt am Fluss" lautet das Thema der Führung mit Armin Fenner vom Kulturverein, die am Sonntag stattfindet: Die historische Stadtanlage an den beiden Flüssen Neckar und Elsenz wird ebenso erläutert wie die Berufszweige, die auf Wasser angewiesen sind. Weiter geht es durch die Straßen und Gassen der mittelalterlichen Altstadt, vorbei an der alten Stadtmauer und zu anderen Baudenkmälern. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Hanfmarkt; die Führung dauert etwa eineinhalb Stunden.

> Die Klangraum-Konzertreihe der Arche geht am Sonntag mit Flötistinnen und dem Duo Kairos weiter. Unter der Leitung von Regine Jordine geht es ab 18 Uhr im ökumenischen Kirchenzentrum auf eine musikalische Reise "Von Bach zum Meer".

> Eine musikalische Hommage an Marilyn Monroe unter dem Motto "Marylin’s Calling" bietet der Kulturverein am Sonntag ab 19 Uhr im Alten E-Werk. "Jutta & the 2 Daddies" nähern sich mit ihrer musikalischen Hommage dem Hollywoodstar und besonders der Sängerin Marilyn Monroe. Dabei gibt es auch überraschende Fakten und Geschichten aus Monroes Biografie. Es handelt sich laut Ankündigung nicht um eine "Double-Show", sondern um eine "Verbeugung vor der Künstlerin". Karten gibt es unter https://neckargemuend-shop.de sowie in der Tourist-Information; Reservierungen sind möglich unter Telefon 0 62 23 / 48 80 24.

Nußloch

> Brunnenfest wird am Samstag und Sonntag auf dem Lindenplatz gefeiert. Los geht’s am Samstag um 15 Uhr. Um 15.30 Uhr tritt der kleine Chor der Musikschule auf, dann eröffnet um 16 Uhr Bürgermeister Joachim Förster offiziell das bunte Treiben. Um 16.20 Uhr geben die SG-Turner "Heros" eine Vorführung, danach folgt eine Judo-Aufführung. Um 17.15 Uhr spielt die Musikgruppe "Who Cares", ab 20 Uhr steigt die "Riesenparty" mit "Uwe Janssen&Band". Am Sonntag beginnt der Festbetrieb nach dem evangelischen Gottesdienst um 11 Uhr. Ab 11.15 Uhr spielt der Musikverein Feuerwehrkapelle zum Frühschoppen, um 13.15 Uhr tritt "Lost&Refound" auf, dann folgt um 15 Uhr eine Modenschau. Um 15.45 Uhr gibt es eine "Viet Vo Dao-Vorführung", um 15.55 Uhr tritt die Sängereinheit auf. Um 16.15 Uhr folgt eine Vorführung der Tanzschule Kraus, dann um 16.45 Uhr der Musikzug des KCN, ehe um 17.45 Uhr die Akustik-Band "Clou" auftritt.

> Der Sommertagszug findet parallel zum Brunnenfest (s.o.) statt. Die Aufstellung für den von Gemeinde und Heimatverein organisierten Zug erfolgt ab 13.30 Uhr in der Dreikönigstraße vor dem Haupteingang der Schillerschule. Losmarschiert wird um 14 Uhr auf der Route Dreikönigs, Goethe-, Burg- und Gartenstraße über den Birkenweg zum Park – wie immer unter musikalischer Begleitung und den "Motiv-Butzen" Sommer und Winter. Im Park wird der Winter verbrannt und die Kinder dürfen sich auf eine Sommertagsbrezel freuen.

> "Pray and Play" heißt es am Sonntag im Foyer der evangelischen Kirche. Von 19 bis 20 Uhr soll es dort einen "Abendimpuls" zum Thema "Erwachen" geben. Es spielt die Band "Lightroom"; Besucher sollten Spaß am gemeinsamen Spielen mitbringen.

> Der erste und zweite Lauf der ADAC-Meisterschaft findet am Sonntag auf der Anlage des MSC Nußloch, Rudolf-Harbig-Straße 1, statt. Ab 9 Uhr wird in vier Soloklassen – Quad, Gespanne und Gleichmäßigkeitswertung – um die Punkte für die Meisterschaft gefahren. Ausrichter sind MSC Nußloch und MSC "Carl Benz" Ladenburg.

Sandhausen

> Frühlingsfest wird von Samstag bis Dienstag auf dem Festplatz gefeiert. Los geht es am Samstag um 13 Uhr mit dem Betrieb der Fahrgeschäfte, die am Montag und Dienstag, 15. und 16. April, zur gleichen Zeit und am Sonntag schon um 11 Uhr den Betrieb aufnehmen.

> Sommertagszug ist am Sonntag auch hier angesagt: 1500 Brezeln hat der Verkehrs- und Heimatverein geordert. Mit selbst gebastelten Sommertagsstecken machen sich der Nachwuchs aus den Kindergärten, -tagesstätten und der Grundschule um 14 Uhr auf. In der Reihe der Handwagen mit Winter und Sommer geht es auf folgende, leicht abgewandelte Strecke: von der Hauptstraße in die Wingertstraße, Schneidmühlstraße, Waldstraße und zurück zur Hauptstraße.

> Die Frühlingsmeile des Gewerbevereins findet am Sonntag statt. Von 13 bis 18 Uhr haben Geschäfte geöffnet und Gewerbetreibende präsentieren sich.

> Das Heimatmuseum ist am Sonntaggeöffnet. Von 15 bis 17 Uhr lädt der Verkehrs- und Heimatverein dazu ein, in die Geschichte der Hopfengemeinde einzutauchen.

Schönau

> Der Walking-Tag des TSV und der Gemeinschaftspraxis Schönau findet am Samstag um 11 Uhr auf der Sportanlage im Oberen Tal statt. Fokus-Thema ist in diesem Jahr "Dem Diabetes davon laufen". Dazu gibt es neben "Lauf-Spaß für jedes Alter und jedes Tempo" auf verschiedenen Walkingstrecken zwischen 800 und 8000 Metern Gesundheitsstände, Workout-Trainings und einen Gesundheitsbus, in dem "gratis Check-Ups" und Infos angeboten werden. Die Anmeldung für den Lauf ist möglich per E-mail an leichtathletik-schoenau@t-online.de oder info@gemeinschaftspraxis-schoenau.de

Wiesenbach

> Die Bands "Soulscraper" und "Astronuts" spielen am Samstag in der RS-Eventlocation, Wiesenbacher Straße 19. "Soulscraper" hat Emo-Punkrock im Portfolio, "Astronuts" "melodischen Punkrock". Los geht’s um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr; Karten gibt es an der Abendkasse.

> Frühlingsfest wird von Samstag bis Dienstag auf dem Festplatz gefeiert. Los geht es am Samstag um 13 Uhr mit dem Betrieb der Fahrgeschäfte, die am Montag und Dienstag zur gleichen Zeit, am Sonntag schon um 11 Uhr den Betrieb aufnehmen.

Flohmärkte in der Region

Dossenheim

Arbeiterwohlfahrt. Frühlings-Flohmarkt "Rund ums Kind" am Sonntag, 28. April, 12 bis 15 Uhr, Aufbau ab 11 Uhr auf dem Schulhof der Kurpfalzschule. Standanmeldungen ab 20. April, 8 Uhr, unter Telefon 0 62 21 / 86 27 28.

Eppelheim

Stadt. Hofflohmarkt bei Privathaushalten am Samstag, 27. April, 10 bis 16 Uhr im Stadtgebiet. Anmeldung unter Telefon 01 51 / 59 00 03 43.

Leimen

Hofflohmarkt Gauangelloch. Bei allen teilnehmenden "Angellochern" am Sonntag, 5. Mai, 11 bis 16 Uhr, Anmeldung erfolgt unter www.hofflohmaerkte-leimen.de

Kindergarten Probsterwald. Kindersachenflohmarkt am Samstag, 27. April, von 10 bis 14 Uhr, Aufbau ab 9 Uhr, im Martin-Luther-Haus in der Leimbachstraße 16. Anmeldung per E-Mail über kiga.probsterwald.stilgen@kbz.ekiba.de

Lobbach

SG Lobenfeld. Flohmarkt für Allerlei am Samstag, 4. Mai, von 9 bis 16 Uhr rund ums SG-Clubhaus und bei Regen in der Maienbachhalle. Anmeldung und Info: flohmarkt@sglobenfeld.de

Mauer

Gemeinde. Sortierter Kinderflohmarkt in der Sport- und Kulturhalle, Samstag, 13. April, von 11 bis 13 Uhr, Einlass für Schwangere ab 10.30 Uhr, Standanmeldung möglich per E-Mail an die Adresse mauer-flohmarkt@web.de

Sandhausen

Mirko Müller Flohmärkte. Jedermann-Flohmarkt am Sonntag, 14. April, 13 bis 18 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz.

TG Freundeskreis Basketballabteilung. Flohmarkt für Jedermann am Samstag, 20. April von 12 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Walter-Reinhard-Stadion. Standanmeldung telefonisch täglich außer samstags und sonntags von 12 bis 13 Uhr unter 0 62 24 / 70 21 69