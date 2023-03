Region Heidelberg. (bmi) Schisslhocker aus Wiesenbach, Frösche aus St Ilgen oder Hexe vum Grobrunn aus Nußloch: Karnevalsfreunde kennen die Namen der Fastnachts-Gruppierungen aus der Region rund um Heidelberg. Doch welches Ursprungs sind die närrischen Wesen? Was für eine Geschichte – erfunden oder fußend auf historischen Zeugnissen – steckt dahinter? Zum Beispiel dem Nußlocher "Gajemänndl". Sie bereichern seit 1982 den dortigen Karneval um eine weitere bunte Gestalt. "Es sind freundliche Wesen mit fröhlichem Gesicht, keine typische Hexengruppe", betont Thomas Kretz als Erster Vorsitzender des Karnevalvereins Nußloch (KCN), zu dem die Gruppierung gehört. Sie treiben nicht so viel Schabernack, sondern geben neben Nüsse und Mandarinen bei Umzügen auch ihre bekannten "Laugenbobbelin" aus. "Das Gefährlichste an ihnen ist für Nicht-Nußlocher die korrekte Aussprache ihres Namens", lacht Kretz und verweist darauf, das Wort "Gajemänndl" schon in allen Varianten gelesen und gehört zu haben.

Das Wort "Gaje" ist übrigens aus dem Urgermanischen "gaw-ja" für Gegend oder Landschaft entstanden und wurde später im Mittelalter zu Gau, wie Jonas Gschwender als Zunftmeister der Gajemänndl weiß. "Gaje ist vermutlich durch örtliche Dialekte aus eben jenem Urgermanischen Wort entstanden" und steht wie der Gau für einen Regierungs- oder Verwaltungsbezirk."

Auf das Wesen im Jahr 1980 gestoßen ist der mittlerweile verstorbene KCN-Ehrenpräsident Claus Müller im Nußlocher Heimatbuch: Das Gajemänndl wird dort beschrieben als freundlicher Geselle, der in einer der viele Hohlwege am Hirschberg lebte. Der Waldgeist belohnte Fleiß und Ehrlichkeit der Holzsammler und half ihnen, das gesammelte Holz und Reisig nach Hause zu tragen – bestrafte aber Habgier und vor allem Waldfrevel. Dieses Bild taugte eher zur Fastnachtsfigur als die beiden anderen überlieferten Sagengestalten: das "Buttergespenst", ein gemeiner Dieb, sowie der "Schabel", ein Reiter ohne Kopf.

Konrad Wernet aus Elzach im Schwarzwald schnitzte zum Gajemänndl passende Holzmasken, KCN-Mitglieder schneiderten Kostüme, und am 6. Januar 1982 erschienen die gutmütigen Wesen erstmals in der Gajemänndls Hohl. Ein Wahrzeichen und Ritual war geboren: Alljährlich am Dreikönigstag – in Nußloch der "Gajemänndls Kummdag" – eröffnen die Waldgeister um 11.11 Uhr die Fastnachtskampagne des KCN. Und für die Historiker: Das Gajemänndl hat übrigens tatsächlich existiert. Der Nußlocher Heimatforscher und RNZ-Mitarbeiter Heiner Schmidt verweist auf Gerichtsakten aus dem Jahr 1779: Mit großer Wahrscheinlichkeit verberge sich hinter dieser Gestalt ein Aufsichtsbeamter des Kurfürsten, der in den Wäldern Holzdiebe abgepasst hat.