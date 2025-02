Heidelberg/Dossenheim. (bmi) "Polizei! Stopp, Polizei!" Abrupt endet das geplante Verbrechen in Dossenheim. Statt der erwarteten 88-Jährigen stehen dem jungen Betrüger am 27. März 2024 in der Tür eines Mehrfamilienhauses zwei Ermittler gegenüber. Festnahme statt Beute, Handschellen statt 40.000 Euro: Der Betrug ist vereitelt, ein mutmaßlicher Täter wird sofort verhaftet, fünf weitere werden

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote