Darum ist Giacomo Quarata ein Vorbild für Integration und Ehrenamt

Von Hans-Joachim Of

Waghäusel. Gekommen, um zu bleiben. Im Jahre 1960 war Giacomo Quarata als einer der ersten italienischen Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. 63 Jahre später lebt er noch immer hier. "Die bundesdeutsche Regierung warb damals in Italien Arbeitskräfte an, um das aufkommenden Wirtschaftswunder zu bewältigen", so der heute 86-jährige, fitte Rentner aus