Von Stefan Zeeh

Hirschberg/Weinheim. "Zu viele Gebäude für zu wenige Menschen", brachte Kirchengemeinderat Jens Otte die Situation der evangelischen Kirchen in der Region bei der Gemeindeversammlung der Evangelischen Kirchengemeinde Großsachsen am Sonntag, 17. September, auf den Punkt. Da der seit Jahren anhaltende Mitgliederrückgang in der evangelischen Kirche in Baden zu