Rhein-Neckar. (RNZ) Wer gut essen will, muss im Rhein-Neckar-Kreis nicht lange suchen. Odenwald, Bergstraße, Neckartal, Oberrheinebene oder Kraichgau – jede Region hat ihre ganz eigene Gastronomie-Landschaft. Da geht Heimatliebe durch den Magen. Der Rhein-Neckar-Kreis bietet aber auch abseits der allseits bekannten Attraktionen im Wortsinne viel Sehenswertes. Tourismusbeauftragte Beate Otto hat einige Tipps parat.

> Schattig speisen in Gasthöfen im Odenwald: Es ist kühl und idyllisch in den Gasthöfen und -stätten im Odenwald. Die umliegenden Wälder und Wiesen sind perfekt für Familien mit Kindern, die sich dort austoben können. Aber das Beste: Es wird ehrlich und regional gekocht. So auch im Landgasthof Burg Waldeck und dem Gasthof "Zur Goldenen Krone" in Heiligkreuzsteinach oder dem Berghof Weinäcker in Gaiberg, der auch Übernachtungen anbietet – um nur einige zu nennen. Egal wie weit gewandert oder geradelt wurde, die raffinierte Hausmannskost verleiht garantiert wieder neue Kräfte.

> Der Wein an der Bergstraße: Mandel-, Kirsch- und Pfirsichbäume sorgen für die pittoreske Landschaft, eine andere Frucht aber für das größte Vergnügen: Die Trauben, die in den zahlreichen Weingütern an der Bergstraße verarbeitet werden. Wer viel probieren möchte, dem empfiehlt es sich auch gut zu essen. Oft lässt sich beides kombinieren, etwa im Weingut Wehweck in Schriesheim, das beim Hofausschank Wein und kleine Speisen anbietet. Darüber hinaus kann man aus dem dortigen Hofladen neben Wein auch Geschenkkörbe, Marmelade und vieles mehr nach Hause mitnehmen.

Im Privatweingut Schröder in Heddesheim kann an Sonn- und Feiertagen im Garten oder auf der Terrasse gespeist werden. Von Freitag bis Sonntag öffnet außerdem der Weingarten der Winzergenossenschaft Schriesheim am Kelterhaus seine Tore und gibt am Selbstbedienungstresen nicht nur Weine der Genossenschaft aus, sondern familienfreundlich auch hausgemachte Limonaden und Säfte.

> Leckeres Essen mit Blick auf den Neckar: Feine Speisen, charmante Kellner sowie der Blick aufs Wasser. Klingt nach Urlaub und fühlt sich auch so an: das Neckartal. In der Idylle am Fluss findet sich oft die Gelegenheit, bei gutem Essen die vorbeiziehenden Schiffe zu beobachten. Für den Blick aufs Wasser wird übrigens kein Aufschlag berechnet. So lässt es sich bodenständig essen, unter anderem im "Restaurant am Leopoldsplatz" in Eberbach oder in der Alten Scheune in Neckargemünd. Diese bietet für Reisegruppen ab 15 Personen übrigens eine eigene "Wanderkarte" an. Wem der Sinn nach einem Menü steht, der wird zum Beispiel bei Christians Restaurant in Neckargemünd an der Stelle des einstigen historischen "Hotel Ritter" fündig.

Auch interessant Geheimtipp für Wanderer: Unterwegs im kleinsten Mittelgebirge Deutschlands

> Biergärten in der Oberrheinebene: Nicht nur beim Wein, auch was die Braukunst angeht, hat der Rhein-Neckar-Kreis einiges zu bieten. Beispielsweise Welde kommt einem da in den Sinn, und ein Besuch des "Weldegartens" bietet nicht nur frisches Bier, sondern bei Veranstaltungen auch mal Livemusik. Die Dichte an gemütlichen Biergärten in der Oberrheinebene ist generell hoch. Und auch für Wenig- oder Nichttrinker haben sie einiges zu bieten: häufig bayrisch angehauchte Küche, aber natürlich auch regionale Klassiker. In Schwetzingen finden sich zum Beispiel in der Gaststätte "Zum Grünen Hof" Obazda und Münchner Schnitzel ebenso auf der Karte wie Käsespätzle und Maultaschen. Auf "junge, hausgemachte Küche", setzt der "Kleine Plänkschter" aus Plankstadt.

> Besenwirtschaften in der "Badischen Toskana": Wo kehrt man im Kraichgau ein? In der Besenwirtschaft! Von der Definition einer Besenwirtschaft als Gastwirtschaft mit einfachen und deftigen Speisen sollten sich auch Gäste mit anspruchsvollem Gaumen nicht abschrecken lassen. Schließlich gibt es dort hauseigene Weine und meistens wird auch kulinarisch deutlich mehr geboten als Schmalzbrot und Hausmacherplatte – obwohl die selbstverständlich auch ihren Reiz haben. Besenwirtschaften sind oft besonders urig, und durch die saisonal begrenzten Öffnungszeiten herrscht eine lockere und familiäre Atmosphäre.

Beispiele für solche Weinstuben sind etwa der Besen zum Geißenpeter in Angelbachtal oder die Besenwirtschaft des Weinguts Ihle in Rauenberg, die bei warmem Wetter auf die große Terrasse lockt und bei niedrigeren Temperaturen in die umgebaute Scheune lädt. Einen praktischen Überblick darüber, welche Besenwirtschaft wann wo geöffnet hat, bietet der lesenswerte "Besen-Guide" des Vereins Kraichgau-Stromberg Tourismus.

> Interaktive Museen rund um die Natur: Wenn es im Sommer gar zu heiß wird, flüchtet so mancher gerne ins klimatisierte Museum. Doch Museen, in denen schon strenges Räuspern zu hören ist, sobald eine Kindernase in die Nähe einer Vitrine mit Ausstellungsstücken gelangt, können für Eltern stressig werden. Zum Glück gibt es auch welche, die Wissen spielerisch und manchmal sogar zum Anfassen vermitteln.

In Sinsheim befindet sich neben dem Technikmuseum – das immer einen Besuch wert ist – auch die Klima-Arena. Dort können sich die Besucher interaktiv Wissen zum Klimawandel aneignen. Auf den knapp 15.000 Quadratmetern im Innen- und Außenbereich gibt es eine Ausstellung und Mitmachaktionen zu den Themen Wohnen und Energie, Lebensstil und Konsum, Mobilität und vielem mehr.

Warum unsere Natur so schützenswert ist, erfahren Kinder im Naturparkzentrum in Eberbach im Thalheimschen Haus. Egal ob zu Steinen, Tieren oder Pflanzen: Hier bleibt keine Frage unbeantwortet. Soll es komplett nach draußen gehen, bietet sich ein Besuch des Exotenwaldes in Weinheim an. Mit der kostenlosen "Actionbound"-App können dort zwei geführte digitale Schnitzeljagden absolviert werden, in denen zwischen Bildschirm und Borke ganz nebenbei Wissen und Einblicke zum "Wald im Wandel" oder "Wald der Sinne" vermittelt werden. Rund eineinhalb Stunden sollte man für eine Schnitzeljagd einplanen.

> Einblicke in den Bergbau: Ebenfalls Zuflucht vor der Hitze und viel Wissenswertes bieten die Besucherbergwerke in Schriesheim und der Grube Marie in Weinheim. Während allerdings das Schriesheimer Bergwerk an allen Sonn- und Feiertagen zwischen 11 und 16 Uhr geöffnet ist und ohne Voranmeldung besucht werden kann, ist in Weinheim während der Sommerferien ein Besuch nur am 26. August möglich, Anmeldung über die Homepage der Stadt Weinheim. In beiden Bergwerken gibt es Führungen zum Bergbau, der einen großen Platz in der Geschichte des Rhein-Neckar-Kreises einnimmt.

Bei Bergbau denkt man auch an alte Loren und Feldbahnen. Die gibt es im Rhein-Neckar-Kreis zum Beispiel in Wiesloch zu sehen. Fahrten sind dort zwar erst wieder ab dem 10. September möglich, also ganz am Schluss der Sommerferien, aber zumindest können Interessenten das Areal mit dem Flair der Industriegeschichte privat mieten und samstags sogar selbst mit Hand anlegen und dem Betreiberverein beim Ausbau helfen.

> Der Grüffelo-Pfad in Weinheim: Kultur spielt sich im Sommer auch draußen ab. Insbesondere für Literaturfreunde im Vorschulalter empfiehlt sich ein Besuch des Grüffelo-Pfades in Weinheim. Maus, Fuchs, Grüffelo und Co.: Die Figuren des beliebten Kinderbuchs, von Kettensägenkünstler Gert Hildebrandt aus Holz geschnitzt, finden sich entlang des 600 Meter langen Weges vom Schlossberg zur Burgruine Windeck. Oben angekommen, werden Groß und Klein außerdem mit einem fantastischen Ausblick über die Oberrheinische Tiefebene belohnt.

Der Steinbruch Leferenz in Dossenheim bildet eine ebenso ungewöhnliche wie eindrückliche Kulisse für die Skulpturen von Knut Hüneke. Foto: zg

> Ab in den Steinbruch in Dossenheim: Skulpturen des Bildhauers Knut Hüneke sind in seiner Freilichtgalerie im Steinbruch Leferenz in Dossenheim zu sehen. Besichtigungen oder auch Führungen zu speziellen Themen wie Gesteinsarten, Arbeitsprozessen, Formensprache oder Entstehung einer Skulptur können auf der Homepage des Künstlers vereinbart werden.

> Kunst-Spaziergang durch Schwetzingen: Die Spargelstadt feiert in diesem Jahr, angeregt durch die Mannheimer Bundesgartenschau, unter dem Motto "Sommerfrische" mit Veranstaltungen und Ausstellungen die eigene Gartenkunst. Zu einem Spaziergang durch die Stadt lädt dabei die Ausstellungsreihe "Im Wege stehend VII" ein, die Kunst, in diesem Jahr zum Thema Natur, für alle Bürger zugänglich macht.